Pas de grand rassemblement devant le Castillet pour fêter le titre de l'Usap

Selon nos informations, la grande fête prévue jeudi soir pour célébrer la remontée de l'Usap en Top 14 se déroulera finalement au stade Aimé-Giral. Les spectateurs seront limités et devront présenter un pass sanitaire.

La grande fête populaire dont rêvaient tous les supporters de l'Usap n'aura pas lieu. Après plus de 24 heures de discussions entre le club, la Ville et la Préfecture, l'idée d'un grand rassemblement devant le Castillet, Place de la Victoire, est abandonnée. Selon nos informations, les contraintes sanitaires ne permettaient pas d'organiser un tel événement.

La mort dans l'âme, la mairie de Perpignan et le club doivent donc opter pour un plan B : la présentation du Bouclier se fera au sein du stade Aimé-Giral, devant un public limité à 5.000 personnes. Comme l'exige le nouveau protocole, les spectateurs devront présenter un pass sanitaire. 30 agents seront en charge des contrôles aux abords du stade, rues Nicolau et Aimé-Giral. L'ouverture des portes est prévue à 17 heures, pour un coup d'envoi des festivités une heure plus tard.

Comment obtenir un "pass sanitaire" ?

Pour pénétrer dans le stade, les spectateurs devront présenter, en format papier ou numérique (via l'application TousAntiCovid) une preuve de vaccination ou d'un test PCR négatif datant de moins de 48 heures.

Pour les personnes vaccinées, le pass est valable :