Le rassemblement solidaire Motocœur n'aura pas lieu en 2021 dans l'Indre

C'est une deuxième année consécutive sans Motocœur dans l'Indre. Après une première annulation en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19, le contexte et surtout les contraintes sanitaires obligent les organisateurs à renoncer pour cette édition 2021. L'événement était prévu ce samedi 7 et dimanche 8 août. "Au vu de l'incertitude du moment concernant l'épidémie de la Covid 19 et du protocole à mettre en place encore aujourd'hui et qui évolue sans cesse, la majorité des membres du Comité a décidé avec regret de ne pas organiser le 23ème Motocoeur. La sécurité de tous aurait été de mettre en place un contrôle à l'entrée. Des étudiants du domaine de la santé étaient prêts à nous aider pour cela, mais nous ne sommes pas habilités à contrôler les cartes d'identités", précisent les organisateurs.

L'an dernier, l'association n'était pas restée inactive. Elle avait lancé une cagnotte en ligne permettant de récolter près de 10 000 euros. Une somme redistribuée pour plusieurs causes et notamment en soutien aux aides à domiciles, très sollicitées pendant l'épidémie de Covid. Elle a demandé à trois employeurs (Familles rurales, ADMR et Asmad) de répertorier plusieurs salariés dans le secteur du Boischaut-Sud.