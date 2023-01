Il n'y aura plus de Camp Arizona lors des commémorations du D Day

C'est via les réseaux sociaux que Sylvie et Jean-Marie Caillard, couple de passionnés de l'époque de la libération ont fait connaître leur intention de mettre un terme à l'aventure du "Camp Arizona". Ce sont eux qui en 2011 ont créé le premier rassemblement de reconstitueurs sur un vaste terrain prêté par la municipalité de Carentan. Au fil des ans, ce sont jusqu'à 500 spécialistes des reconstitutions historiques qui sont venus chaque année autour de l'anniversaire du débarquement, avec matériel et véhicules pour prendre possession du camp et présenter à un public de plusieurs milliers de visiteurs, la vie sous l'occupation et à la libération.

Le terrain occupé par le camp a été vendu

L'événement était devenu l'un des temps forts des festivités en juin chaque année dans le département de la Manche et malgré deux annulations successives en raison du covid en 2020 et 2021, la 10e édition avait eu lieu en juin dernier. Mais outre le fait que le couple Caillard avait toujours dit qu'il s'arrêterait un jour, la décision de la municipalité de vendre le terrain prêté jusque-là pour l'organisation de camp a pesé dans la décision de Jean-Marie et Sylvie de mettre un terme à cette aventure. "La mairie nous propose un autre terrain, mais cela veut dire à nouveau beaucoup de travail autour des infrastructures pour accueillir les reconstitueurs et le public", souligne Sylvie Caillard, avant d'ajouter, "c'est beaucoup de travail administratif, beaucoup de fatigue et cette fois, nous laissons tomber".

Le couple a fait connaître depuis longtemps son souhait de transmettre l'organisation à de nouveaux organisateurs, sans trouver pour l'instant les candidats. Du côté de la mairie, on regrette cette décision tout en comprenant la lassitude du couple Caillard, et l'on cherche des solutions pour continuer de proposer un événement populaire capable d'attirer les visiteurs en masse autour des cérémonies anniversaires du débarquement.