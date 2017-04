"Il n'y a pas de plan d'action global pour les handicapés" Bertrand Charles porte-parole du Collectif Handicap 35

Alors que la campagne présidentielle touche à sa fin, certaines associations de handicapés estiment que le handicap n'a pas été pris en compte par les candidats. C'est le cas du Collectif Handicap 35 en Ille-et-Vilaine dont le porte-parole Bertrand Charles était l'invité de France Bleu Armorique.

Le handicap n'a pas été assez au coeur de la campagne présidentielle. C'est le sentiment de Bertrand Charles, porte-parole du Collectif Handicap 35 en Ille-et-Vilaine. "On en a l'habitude, explique-t-il, mais cette année en particulier". C'est le cas d'ailleurs aussi selon lui dans les programmes mêmes des candidats. "Il y a quelques propositions, mais il n'y a pas de plan global d'action pour traiter le handicap". Il faut savoir pourtant rappelle Bertrand Charles, qu'"il y a 12 millions de handicapés en France dont un potentiel d'électeurs important".

"Il n'y a pas de lobby du handicap en France, les grosses associations vont en ordre dispersé, si on était plus groupé, nous serions plus audibles au niveau des politiques" Bertrand Charles, porte-parole du Collectif Handicap 35 en Ille-et-Vilaine