Il n'y pas de races de chiens plus dangeureuses que les autres, d'après une étude de l'Anses

Cette étude, menée par l'Anses à la demande du ministère de l'Agriculture, a pour but d'évaluer la dangerosité des chiens. Et selon ses conclusions, il faut prendre en compte différents facteurs pour expliquer les attaques, mais la race n'est pas un critère.

L'importance du bien-être du chien

Il y a beaucoup de conditions qui peuvent amener une bête à mordre : son développement et son bien-être notamment. En général, les chiens mâles et adultes sont plus agressifs. Les comportements dangereux peuvent aussi être liés à l'attention qui est donnée à l'animal.

Le sevrage, s'il est trop précoce, ou le contact avec l'homme, s'il est trop tardif, peuvent favoriser une morsure. Les conditions de vie du chien, son éducation et sa santé entrent également en jeu.

à lire aussi Un homme et une femme attaqués par leur chien, un staff, à Anglet

Pas de race plus dangereuse, malgré la réglementation

Mais ce qui est sûr, selon cette étude, c'est qu'il n'y a pas de race plus dangereuse que d'autre. En France, certaines races sont pourtant classées comme dangereuses. Leurs propriétaires doivent avoir un permis de détention. C'est le cas des chiens d'attaque, les Pit-bull par exemple, ainsi que ceux de garde et de défense, comme les Rottweiler.

Dans tous les cas, quelle que soit la race, l'Anses recommande de ne surtout jamais laisser d'enfant en bas âge seul avec un chien.