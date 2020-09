"Il ne faut pas exclure un confinement partiel" de Bordeaux Métropole, prévient Alain Anziani

Alors qu'un conseil de défense est prévu vendredi sur la question de la Covid-19, le maire socialiste de Mérignac et président de Bordeaux Métropole Alain Anziani n'a pas écarté un reconfirment local, ce mardi sur France Bleu Gironde. "Il ne faut pas exclure un confinement partiel. On en est là aujourd'hui", a-t-il averti, se disant "très inquiet".

"Peut être qu'il faut encore renforcer" les mesures sanitaires

"Non seulement le nombre de cas augmente, mais le nombre d'hospitalisations commence à augmenter, et pendant longtemps" affirme-t-il (le nombre d'hospitalisations est resté globalement stable en Nouvelle-Aquitaine entre le 1er juillet et le 3 septembre). Selon le président de Bordeaux Métropole, "peut être qu'il faut encore renforcer" les mesures prises dans la métropole bordelaise, notamment le port du masque obligatoire sur les marchés et à moins de 50 mètres des établissements scolaires. "Il faut que nos citoyens comprennent qu'on mène le combat pour eux et pas uniquement pour les embêter, pour leur santé et pour la santé de leurs proches", dit-il.

Sur les conséquences économiques du virus, après l'annonce du plan de relance, Alain Anziani a salué les mesures du plan de relance, "qui sont bonnes". A l'échelle de la métropole, il est de 15 millions d'euros annonce son président, et "un peu plus de la moitié a été consommée". Mais il a manifesté son inquiétude sur "l'endettement des entreprises. La plupart des mesures de l'Etat sont des prêts. Donc, _on est en train de construire une sorte de mur de prêts et de dette, qui, un jour, va s'écrouler sur les entreprises_. Donc aujourd'hui, il faut voir comment on peut renforcer les fonds propres des entreprises".

A Mérignac, "des emplois qui sont évidemment menacés" dans l'aéronautique

Un secteur particulièrement touché est celui de l'aéronautique, vital pour la ville de Mérignac, même si elle est "moins touchée que Toulouse", nuance son maire. "Les sous-traitants souffrent beaucoup. Certains risquent de fermer boutique, ils ont réduit la voilure. Il y a des salariés, des emplois qui sont évidemment menacés". Une situation qui "va durer deux ans, peut être trois, peut être quatre", prédit Alain Anziani.

Transports : nous allons vers de la gratuité partielle avec des tarifs appliqués selon le quotient familial

Autre sujet de la rentrée, avec le retour des travailleurs dans leurs locaux, c'est celui des transports. Là où Montpellier va mettre en place une gratuité partielle à partir de samedi, Alain Anziani a été plus nuancé sur la possibilité de mettre en place la même mesure à Bordeaux. "C'est une fausse gratuité, répond-il. À la fin, il y a bien quelqu'un qui paye et en général, ce sont les contribuables. Nous, nous allons plutôt vers un autre système qui sera de la gratuité partielle avec des tarifs appliqués selon le quotient familial", précise-t-il, invoquant des questions de budget : "Si on fait la gratuité, on perd 80 millions de recettes tout de suite, explique-t-il.

Les pistes cyclables sur les boulevards "sont des aménagements éphémères. Si ça ne marche pas, il faut les remettre en question"

La mobilité à Bordeaux, c'est aussi l'élargissement des pistes cyclables mis en place sur les boulevards pendant le confinement. Quand à savoir si cela peut perdurer, Alain Anziani a plutôt parlé de "phase d'expérimentation. Si ça marche, tant mieux. J'applaudis des deux mains. il faut poursuivre et il faut pérenniser. Si ça ne marche pas, qu'on a une congestion automobile permanente sur les boulevards et des pistes cyclables qui sont vides, on verra bien qu'à ce point là, on aura fait de mauvais choix. Ce sont des aménagements éphémères. Si ça ne marche pas, il faut les remettre en question", a-t-il prévenu.