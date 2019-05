Il ne faut toujours pas manger certains fromages au lait cru type Saint-Félicien ou Saint-Marcellin en Vaucluse

Les fromages Saint-Marcellin et Saint-Félicien fabriqués par la société Fromagerie Alpine basée à Romans-Sur-Isère ne doivent toujours pas être consommés. L'opération de retrait-rappel de ces fromages au lait cru est toujours en cours en Vaucluse, comme ailleurs sur le territoire.

Vaucluse, France

L'opération de rappel et retrait des fromages au lait cru de "la Fromagerie Alpine" se poursuit en Vaucluse, comme partout en France. Les services de l'État veillent à ce que les distributeurs ne mettent toujours pas en vente de fromages à risque. 13 enfants ont été contaminés fin mars par la bactérie Escherichia coli. Trois d'entre eux avaient consommé des fromages de ce type.

Les fromages incriminés sont surtout le Saint Félicien et le Saint Marcellin de cette fromagerie basée à Romans sur Isère dans la Drôme, mais d'autres fromages ont été rajouté à la liste par précaution. Le rappel concerne désormais des fromages commercialisés sur des plateaux de fromage, d'autres vendus sous la dénomination de "Romans de Romans", de "Tomme / Sac de Vigneron" ou d'"assortiment de fromages de vaches" et des Saint-Félicien et Saint-Marcellin commercialisés sous la marque Seillac.

La consommation de fromage au lait cru favorise le risque d'infection bactérienne chez l'enfant surtout, s'il est âgé de moins de 5 ans. Le risque diminue avec l'age jusqu'à 15 ans où il rejoint la normale.