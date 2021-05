Une manifestation contre la précarité menstruelle s'est tenue tout ce samedi place de Jaude à Clermont-Ferrand, avec une distribution de serviettes hygiéniques pour les plus précaires.

"Il ne faut plus que les règles soient un tabou" : manifestation pour l'hygiène menstruelle à Clermont-Ferrand

Le Planning familial 63 et le collectif Nous toutes 63 ont mené une action contre la précarité menstruelle place de Jaude à Clermont-Ferrand ce samedi 29 mai. Au lendemain de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, ce vendredi 28 mai, l'objectif était de "briser le tabou autour des règles".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les règles sont encore un sujet tabou alors que c'est naturel, déplore Gaëlle Cuillot de Nous toutes 63, il s'agit de la santé des femmes, c'est un enjeu de santé publique."

Jusqu'à 23 500 euros de dépenses en toute une vie

Ce samedi matin, une quinzaine de femmes entonnent en chœur des chants féministes au pied de la statue de Vercingétorix. Parmi les chanteuses, Leïla : "Les règles touchent au moins 52% des gens et pourtant on n'en parle pas, la santé des femmes est un sujet dévoyé, quid de l'endométriose, une maladie grave dont on ne parle pas assez ?"

Les associations ont affiché de nombreux slogans place de Jaude. © Radio France - Théophile Vareille

Derrière un stand recouvert de flyers et de boîtes remplies de préservatifs et de serviettes hygiéniques, Marie Vivier, du planning familial, gère la distribution : "_C'est pour les étudiantes, les sans abri, toutes les personnes précaires qui menstruent_, femmes comme hommes trans."

Reportage lors de la manifestation place de Jaude, ce samedi 29 mai. Copier

Le Planing familial milite pour la gratuité des protections menstruelles, "il faut que ça soit remboursé par la sécurité sociale, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve à choisir entre aller au ciné ou se payer des tampons", explique Marie Vivier. Selon une étude réalisée en 2015, une femme débourse 23 500 euros sur toute sa vie en protections menstruelles et autres dépenses liées aux règles.