"Il ne nous reste que quelques jours pour en profiter" : à La Rochelle, la mappemonde éphémère va disparaître

"Le festival tombe à pic, c'est un bon moyen de lui dire au revoir et d'en profiter encore quelques jours", affirme Bérangère Auvergnat, présidente du Festival Printemps Fleuriau. Dans la rue Fleuriau à La Rochelle, la mappemonde gravée dans le mur par l'artiste toulousain Jean Denant attire la curiosité depuis sa création, en mai 2022. L'œuvre d'art était prévue pour ne durer que quelques mois. Quand il a été question de ravalement de façade, beaucoup se sont mobilisés pour la conserver. "Malgré notre appel aux dons et le soutien reçu sur les réseaux sociaux, on n'a pas réussi à aller au bout", poursuit Bérangère Auvergnat.

ⓘ Publicité

"On a vraiment cru qu'on allait la garder"

Beaucoup auraient aimé la voir tous les jours, malheureusement le ravalement de façade empêche que cela arrive. "La Ville était d’accord pour la garder, les Bâtiments de France aussi, ça s'est joué dans les détails techniques du chantier", explique la propriétaire de la galerie d'art. Le nettoyage du mur commencera en juin alors jusque là, "il ne nous reste que le festival pour en profiter, c'est l'occasion de lui dire au revoir" propose Bérangère Auvergnat.

Après le ravalement, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de la découvrir, "un QR code sera installé sur le mur, le passant aura juste à le scanner avec son téléphone pour que la fresque s'affiche sur son téléphone", s'enthousiasme Bérangère Auvergnat.