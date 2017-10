Il ne reste plus que sept communes en zone blanche dans l'Hérault

Selon la Fédération des Télécoms, il ne reste plus que sept communes en zone blanche de téléphone mobile : Mourèze, Saint Privat Boisset, Montaud, Pégairolles de Buèges, Saint Etienne de de Gourgas et Le Cros . A Montaud, un pylône va prochainement être constuit.

Il ne reste plus que 7 communes en zone blanche dans le département de l'Hérault selon la Fédération Française des Télécoms, des communes qui ne sont pas ou très mal desservies par les réseaux mobiles. Elles étaient encore 26 il y a quelques mois.

A Mourèze (dans le Clermontais), Saint Privat (Lodévois) et Boisset (Saint-Ponais), le financement des pylônes est acté par l'Etat, les opérateurs pourront donc monter leurs antennes prochainement.

En revanche à Montaud (près de Montpellier), Pégairolles de Buèges (Pic Saint Loup), Saint Etienne de Gourgas (Lodévois) et Le Cros (Lodévois), aucun financement de l'Etat n'a été mis en place pour la construction d'un pylône.

A Montaud, dans la Métropole de Montpellier, le maire avait organisé une consultation populaire en 2015, 75 % des habitants étaient favorables à la construction d'une antenne, mais Orange a refusé de faire les investissements, trop lourd.

C'est donc Free qui va construire le pylône de 24 mètres de haut, en espérant que les autres opérateurs suivent pour y installer leurs antennes.

"Orange ne passe pas dans le centre du village, le réseau SFR fonctionne un peu mais on perd la communication dès qu'on bouge, les autres opérateurs sont inexistants, moi-même je suis injoignable en mairie. on a pris le dossier en main en 2015 avec une consultation populaire, 75 % des gens sont favorables à l'antenne relais et aujourd'hui le permis de construire a été accepté pour Free" explique le maire Joël Raymond

La construction du pylone de téléphonie devrait commencer d'ici la fin de l'année pour une mise en service courant 2018.