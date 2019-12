Il offre des oreillers de l'hôtel Westmintster à un foyer d'accueil pour les sans-abris.

Boulogne-sur-Mer, France

Literie, fauteuils, luminaires, consoles, téléviseurs...Début décembre, l'hôtel Westminster du Touquet a cédé une partie de son mobilier, lors d'une vente aux enchères. L'établissement 4 étoiles, véritable institution de la Côte d'Opale, a en effet fermé ses portes pour 6 mois de travaux de rénovation. Une aubaine pour Frédéric Bourgain : cet habitant du Portel a pu faire des achats pour ses futures chambres d'hôte. Sauf que la vente se déroule par lots, 700 au total, certains très importants. Il se retrouve donc avec plus de stock que nécessaire et notamment une centaine d'oreillers et de couvertures.

Un peu par hasard, il tombe en lisant le journal sur l'annonce laissée par Micheline Fourny. Elle habite Wimereux, où elle est présidente d'un club de danse country, et elle lance un appel aux dons en faveur des SDF auxquels elle vient en aide via un foyer d'accueil à Boulogne-sur-Mer. "Chaque année, à Noël, nous menons une opération boîte à chaussures; des boîtes avec des douceurs, du chocolat, des biscuits, des bonnets, des gants, que nous distribuons lors des fêtes", raconte-t-elle. "Mais cette fois, j'avais peur de ne pas avoir assez pour chacun."

Micheline est alors contactée par Frédéric, qui lui propose ses oreillers en surplus, une quarantaine au total. "Plutôt que les revendre, j'ai préféré faire un don. Ce sont des oreillers et couvertures de grande qualité, et surtout en très bon état, comme neufs, car l'hôtel était en service il y a encore quelques semaines. Je crois que pour ces personnes, l'histoire de ces oreillers sera anecdotique, au vu de leur parcours et ce qu'ils traversent."

Un peu de luxe dans une vie difficile, ça fait du bien.

C'est tout de même une belle histoire de Noël pour Micheline, qui ne s'attendait pas à recevoir le linge de lit. "C'est un vrai cadeau. Dormir dans du doux, de l'agréable... Un peu de luxe dans une vie difficile, ça fait du bien".

Le donateur veut, lui, rester modeste: "Je ne suis pas engagé dans la vie associative, pour moi cette action, c'est du "one shot". Mais cela peut tous nous arriver, au moins une fois. Se demander à qui on pourrait bien faire plaisir, alors que les associations n'attendent que notre aide".

Avec Micheline, il devrait venir déposer les oreillers avant le réveillon du Nouvel An.