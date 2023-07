Il perd sa maison et son atelier dans un incendie, le village de Saint-Laurent-des-Arbres lui vient en aide

"J'ai tout perdu mais nous sommes vivants, c'est l'essentiel." C'est le message que l'on peut lire sur le compte Facebook de Thibault Mus, le gérant de l'atelier Abalone à Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard Rhodanien. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023 , son atelier de coutellerie et sa maison ont été détruits par un incendie. "Avec sa compagne et ses deux enfants, ils ont tout perdu. Ils ont juste réussi à mettre à l'abri leurs véhicules et à récupérer un téléphone portable", précise Sylvie Barrieu Vignal, la maire de la commune.

Incendie de l'atelier et de la maison - Pompiers

La solidarité s'organise dans la commune

Depuis, la commune de Saint-Laurent-des-Arbres se mobilise pour aider ce couple. "Cette famille a notamment besoin de chaussures et de vêtements", lance Sylvie Barrieu Vignal. Une collecte est organisée en mairie. Une cagnotte devrait être mise en ligne dans les heures à venir. Le couple recherche également la location d'un logement avec trois chambres.