Il photographie votre chien pour sauver des animaux abandonnés

Avignon, France

Dans le studio de Morgan Palun, à Avignon, un fond noir et des spots de lumière. Seule curiosité : le mannequin un peu particulier. "Voici Elvis", annonce sa maîtresse, Delphine. Un Lhassa Apso très bavard dont Morgan va tirer le portrait pendant une vingtaine de minutes. En échange d'une participation, libre, Delphine repart avec quelques jolis clichés de son chien.

Une partie de la recette sera ensuite reversée à la SPA de Vallérargues (Gard). Le reste servira à Morgan pour financer un autre shooting photo. "J'essaie d'aller au refuge une fois par mois pour y photographier les chiens abandonnés", explique-t-il. Des photos qui serviront au refuge à mettre en valeur ces animaux pour, peut-être, les aider à trouver une famille. "Sur les photos, dans leur regard, on voit vraiment la différence entre un chien heureux et un chien malheureux", assure-t-il.

Un chien jeté par la fenêtre de la voiture

Une initiative motivée par une expérience bouleversante, il y a de ça trois ans : "J'étais en voiture et le conducteur devant moi a jeté un petit chien par la fenêtre, alors qu'on roulait à plus de 50 km/heure ! s'insurge le photographe. J'ai entendu un hurlement. Je me suis arrêté et j'ai récupéré le chien. Il était presque mort".

Morgan appelle les pompiers qui vont alors transporter l'animal sur un brancard pour bébé chez le vétérinaire. "Il voulait le piquer, mais j'ai dit non", se souvient Morgan. "Le problème, c'est qu'il n'avait pas le matériel pour l'opérer, poursuit Morgan. J'ai réussi à trouver une clinique vétérinaire non loin de là, qui m'a pris immédiatement."

L'opération coûte 2 000 euros, mais le jeune homme n'hésite pas. Des patients de la clinique, entendant son histoire, lui suggèrent alors de lancer une cagnotte pour participer aux soins. Ce qu'il fait, en publiant une photo du miraculé. "En 24 heures j'avais récolté la somme nécessaire", s'émerveille le photographe. De là l'idée de mettre ses talents au service de nos amis à quatre pattes.

Le shooting photo a lieu ce dimanche au magasin Vox Populi, rue de la bonneterie d'Avignon. D'autres sessions seront organisées une fois par mois.