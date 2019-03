Il pourrait y avoir bientôt onze familles à la rue selon le collectif "Pas sans toit 90"

Belfort, France

A une semaine de la fin de la trêve hivernale, le 31 mars prochain, et donc de la fin du dispositif d'hébergement, le tout nouveau collectif "Pas sans toit 90" a lancé l'alerte ce samedi lors d'une manifestation Place Corbis à Belfort. Autour de tentes de camping et de silhouettes en carton, le collectif s'est inquiété pour l'avenir de 35 personnes dont 20 enfants (11 familles en tout) qui risquent de se retrouver à la rue. Ce sont principalement des familles qui ont demandé leur régularisation en France.

Nous demandons à l'Etat de remplir son devoir d'hébergement

Pour Celine Souakria, présidente du réseau éducation sans frontière et membre de ce collectif, le risque ne peut pas être pris: "l'année dernière c'est Resf qui avait trouvé des solutions de logement, mais là nous ne pouvons plus le faire. C'est pourquoi nous avons créé ce collectif qui réunit plusieurs associations (comme RESF, la ligue des droits de l'homme etc...) et nous demandons à l'Etat de remplir son devoir d’hébergement. Si nous en sommes là c'est aussi parce que dans la politique liée à l'immigration, il y a des choix qui sont faits, des choix sécuritaires qui favorisent ce type de résultat".

Le collectif va sonner à toutes les portes ces prochains jours

Françoise, membre du collectif depuis peu, ajoute: "en tant que grand-mère et mère, penser que des enfants pourraient être à la rue m'est insupportable. Quelque soit la raison pour laquelle on est à la rue, on ne peut pas l'accepter". Ces prochains jours, les membres du collectif ont donc prévu de multiplier les actions et les rendez-vous pour "tout faire pour que ces enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions".