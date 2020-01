Vous verrez peut-être deux Mayennais sur le Tour de France 2020

Il pourrait y avoir comme un petit air de la Mayenne sur le Tour de France 2020, qui partira de Nice, fin juin. Deux équipes bretonnes sont invitées sur la Grande Boucle : Arkéa Samsic et Vital Concept-B&B Hotels qui compte deux Mayennais dans ses rangs, Arnaud Courteille et Justin Mottier qui pourraient donc être retenus.

C'est la toute première fois que Vital Concept-B&B Hotels, créé en 2018 par l'ancien cycliste normand Jérôme Pineau, est sélectionné. Le directeur du tour, Christian Prudhomme explique ce choix :

On est très heureux de donner sa chance à l'équipe de Jérôme Pineau avec des coureurs valeureux qui ont montré par leur passé, et qui peuvent encore aujourd'hui montrer qu'ils ont des qualités et du talent. Je sais qu'ils seront à l'attaque