Il profite de ses vacances pour venir voir les joueurs de l'ASSE s'entraîner

N'allez pas lui parler de plage ! Pour ses vacances, Antonin, qui habite en Haute-Savoie, ne voulait qu'une chose : venir une semaine chez son oncle à Saint-Étienne et assister à un entraînement des joueurs de l'ASSE, quitte à le faire derrière le portail de l'Étrat.

Antonin (au centre), entouré de ses amis Erwann et Cheyenne.

On le sait, les supporters de l'AS Saint-Étienne sont motivés et surtout passionnés. Une poignée d'entre eux l'ont encore montré ce mercredi soir, en assistant à l'entraînement des Verts sur la pointe des pieds, puisque la séance n'était pas ouverte au public. "Ça fait un choc de les voir", confie Antonin, tignasse rousse cachée sous une casquette de l'ASS et gilet du club sur le dos. "J'avais déjà été au stade Geoffroy Guichard, mais là les voir à l'entraînement c'est formidable, c'est un rêve."

Une passion de père en fils

Le jeune de 16 ans pèse ses mots. Il est venu d'Annemasse, en Haute-Savoie, et c'est la première fois qu'il assiste à un entraînement des Verts. Quand d'autres sont à la plage, lui passe sa semaine de vacances chez son oncle, qui habite Saint-Étienne. "L'ASS, c'est une passion de famille, mon grand-père était déjà fan de l'AS Saint-Étienne, ensuite ça a été mon père et puis moi", explique le jeune homme.

Il aurait d'ailleurs bien aimé voir jouer Denis Bouanga, son joueur préféré, et ses coéquipiers de l'ASS samedi à 18h30 face au Puy Foot pour le premier de leurs cinq match amicaux. Sauf que la rencontre va se jouer à huis clos. Une décision du club alors même que les stades sont en théorie de nouveau ouverts au public. "Ça aurait été l'occase, mais on fait avec...", confie Antonin, qui a vu jouer les Verts pour la dernière fois en février 2019 contre le PSG. Espérons qu'il puisse assister au match amical du 21 juillet prochain. Les Verts affronteront l'OGC Nice à Aix-les-Bains, à moins d'une heure de route de chez lui.

La liste des matchs amicaux de l'AS Saint-Étienne :

Le 10 juillet : ASSE - Puy Foot 43 à l'Étrat à 18h30 (huis clos)

Le 16 juillet : ASSE - Bourg-en-Bresse à 18 heures à l'Étrat

Le 17 juillet : ASSE - Grenoble à 18h30

Le 21 juillet : ASSE - OGC Nice à 18 heures à Aix-les-Bains

Le 24 juillet : ASSE - Clermont Foot à 18 heures