Il recherche témoignages et archives sur la présence militaire américaine à Orléans (1950-1967)

Que reste-t-il de la présence militaire américaine à Orléans ? C'est la question que se pose Gilles Heccan, un ancien officier de la base aérienne de Bricy, aujourd'hui âgé de 55 ans, qui s'est lancé dans la rédaction d'un ouvrage sur le sujet, pour lequel il recherche des témoignages, des archives, des photos... De 1950 à 1967 en effet, l'armée américaine était stationnée en nombre sur Orléans : jusqu'à 4 000 militaires présents en permanence.

13 000 Américains habitaient Orléans dans les années 60 (familles incluses)

C'était l'époque de la guerre froide, l'armée américaine avait installé des bases en Europe de l'Ouest pour faire face à la menace soviétique. Sur l'Orléanais, une dizaine de sites sont investis, aménagés et parfois construits de toutes pièces par les troupes US : la caserne Coligny à Orléans (devenue depuis le centre administratif), les casernes de Maison-Fort à Ardon (désormais occupées par le 12ème régiment de cuirassiers d'Olivet), l'hôpital de Chanteau (aujourd'hui pharmacie centrale des armées françaises) ou encore l'aérodrome de Saran (où a pris place la clinique Oréliance), etc.

Jusqu'à 4 000 militaires américains étaient stationnés sur Orléans dans les années 60 - DR

Avec leurs familles, ce sont près de 13 000 Américains qui vivent en fait à cette époque sur Orléans, et des opérations immobilières sont menées pour pouvoir les loger : les résidences de la Petite-Espère à St Jean-de-la-Ruelle, des Châtaigniers à St Jean-de-Braye ou encore la résidence Foch à Olivet, où résidaient les gradés. "L'impact sur l'aménagement du territoire a été énorme, souligne Gilles Heccan. A cela s'ajoute la volonté américaine de s'impliquer positivement dans la vie locale : toutes les petites mairies des communes alentours ont sollicité à un moment ou à un autre l'armée américaine pour terrasser un terrain de foot, ou pour aménager un camping, comme à St-Ay !"

Une présence ressentie de manière ambivalente et vite oubliée

Tout s'arrête brutalement en 1967, conséquence de la décision du général de Gaulle (en 1966) de retirer la France de l'OTAN : toutes les troupes américaines stationnées dans l'hexagone ont un an pour plier bagages, le départ de la caserne Coligny a ainsi lieu le 31 mars 1967. "Les militaires présents sur Orléans l'ont sans doute pris comme un coup de poignard dans le dos, estime Gilles Heccan, alors qu'ils s'étaient beaucoup investis sur le territoire."

Dès lors, "la parenthèse se referme, et après, chacun reprend la vie de son côté. J'ai le sentiment que beaucoup d'Orléanais ont oublié cette présence." Il faut dire que cette présence était perçue de manière ambivalente. "On était quand même dans un contexte où le parti communiste recueillait 25% des voix avec le slogan "US go home", rappelle Gilles Heccan. Il y avait aussi sans doute de la jalousie dans l'attribution des logements ou vis-à-vis de ces grandes voitures qui dénotaient dans les rues d'Orléans. Mais d'un autre côté, il y avait par exemple l'ouverture de la Croix-Rouge américaine quai Barentin en 1962, qui proposait des cours d'anglais, des expositions, des concerts..."

L'armée américaine avait aménagé l'aérodrome de Saran pour des petits avions de liaison - DR

Simple cohabitation ou échanges réels ? "Cette ambivalence, on la retrouve sans doute chez les employés français qui travaillaient chez les Américains, notamment parce qu'ils n'avaient pas forcément accès à toutes les facilités américaines, notamment les fameux PX (pour Post-Exchange), les magasins pour soldats des bases américaines, qui étaient perçus comme le Graal à l'époque, alors que commençait à peine la société de consommation en France." En tout cas, le départ des Américains n'a pas été vécu comme un traumatisme à Orléans, contrairement à Châteauroux où le poids économique de la présence militaire américaine fut plus important.

Gilles Heccan s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour récolter témoignages et documents. Vous pouvez le contacter au 07 68 40 17 37 ou par mail à l'adresse gilles.heccan@laposte.net