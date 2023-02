Il représente Haïti aux mondiaux de ski de fond : le Vosgien Stevenson Savart entre dans l’Histoire

Ses premiers skis, c’est vers 5-6 ans qu’il les enfile. Stevenson Savart s'est d'abord contenté de regarder son aîné sur les pistes vosgiennes : "Quand je suis arrivé en France, mon grand frère faisait du ski et moi je n’avais pas l’âge d’aller au club. Quand on allait le récupérer à l’entraînement, ça me donnait toujours envie, cette sensation de glisse ça me donnait envie". Rieur, il ajoute : "Et puis la neige… c’est cool la neige !"

Premières compétitions internationales, tout un symbole

Aujourd'hui âgé de 22 ans, le fondeur se lance sur ses premières compétitions internationales . En janvier, le Bressaud a fini avant-dernier à sa première Coupe du monde, à Prémanon dans le Jura, arrivant 62ème sur 63.

Mais au-delà des résultats, sa présence sur les pistes, c’est surtout un symbole : Haïti est désormais une nation de ski de fond. "C’était logique de représenter mon pays d’origine, de donner de la force au maximum à ce petit pays qui n’est pas au top…". Cette situation au pays n'atteint pas son optimisme légendaire : "J’essaie de m’amuser sur mes skis, c’est le plaisir avant tout".

Le sportif espère même inspirer des jeunes de couleur pour suivre sa trace : "J’aimerais bien que ça se développe, ouvrir les yeux des jeunes générations et qu’elles essaient le ski. C’est vrai que ce n’est pas un sport où l’on voit des personnes de couleur".

Pour la première fois, Haïti est donc en lice pour les championnats du monde de ski de fond, à Planica en Slovénie, du 22 février au 5 mars. Stevenson Savart va d’abord participer à trois épreuves qualificatives :

ce mercredi 22 février à 13h30 pour l’individuel 10 km style libre hommes

jeudi 23 février à 12h00 pour le sprint classique hommes

dimanche 26 février à 11h30 pour le sprint par équipe en style libre hommes.

Ambition Jeux Olympiques

Ces premiers mondiaux sont aussi l'occasion de voir le niveau de ses concurrents afin de mieux s'entraîner à l'avenir. Il le confesse avec le sourire, il lui reste encore du travail pour s’améliorer. "Je prends tout ça très au sérieux parce que tout ce que je prends en compétition ça va me servir pour les années à venir. J’ai encore vraiment beaucoup de travail à faire pour essayer de concurrencer les autres". Car Stevenson Savart voit les choses en grand : il espère être sur la ligne de départ lors des Jeux Olympiques d’hiver de Milan & Cortina d’Ampezzo (Italie) en 2026.

Jade Bihan