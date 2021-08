Il reste 11.500 places pour le festival Jazz sous les pommiers à Coutances

"On est très positifs, ça sent bon : il y a toute l'adrénaline qui monte, les préparatifs pour se jeter dans le grand bain". Alors que Coutances s'apprête à vivre au rythme de son traditionnel festival du 25 au 29 août, le directeur de Jazz sous les pommiers Denis Le Bas se veut optimiste. A une semaine du top départ de la 40e édition, environ 54% des places, soit 13.000 billets, ont été vendus. Il en reste 11.500 disponibles. La direction du festival espère atteindre les 65% de ventes, ce qui permettrait à Jazz d'être "dans les clous" de son budget prévisionnel (deux millions d'euros, contre environ 2,8 d'habitude).

On sent que le flux de billetterie accélère depuis le 15 août, car les gens rentrent de vacances. On ne fera pas les scores du "monde d'avant", mais atteindre 65% de billets vendus, ça ne semble pas injouable - Denis Le Bas, directeur du festival Jazz sous les pommiers

Il reste des places sur les trois quarts des concerts, notamment pour la soirée blues de Nico Wayne Toussaint le vendredi salle Marcel-Hélie. Au 17 août, cinq concerts sont complets. Et un sixième devrait l'être prochainement : celui de la chanteuse Yaël Naïm le mercredi soir, à la salle Marcel-Hélie. "Il reste une soixantaine de places", commente l'organisation.

Pass partout

Un festival qui a du faire avec le contexte sanitaire : une programmation qui a du s'adapter (par exemple, les groupes venant du Royaume-Uni ne pourront pas être présents, en raison des contraintes liées à la quarantaine notamment), des dates qui ont été changées (fin août, au lieu de l'Ascension) et plus globalement, c'est la vie du festival qui a été revue. Avec une équation qui a tourné au casse-tête : assurer la sécurité sanitaire tout en gardant "l'esprit Jazz".

La clé de cette 40e édition, ce sera "pass partout" pour les personnes de 18 ans et plus : pour l'accès aux salles, aux trois villages et aux spectacles de rue. Des bracelets de couleur avec une couleur différente chaque jour seront proposés aux festivaliers. "Le mieux, c'est de prendre ses précautions et de venir un peu plus tôt aux concerts", explique Denis Le Bas. Dans les salles, "à ce jour", le masque ne sera pas obligatoire, mais "fortement recommandé".

Des bénévoles recherchés

Pour les personnes n'ayant pas réalisé leur vaccination complètement, une tente sera installée rue Foch, à proximité de la salle Marcel-Hélie : la Protection civile y proposera des tests antigéniques (réponse sous trente minutes) de 15 heures à 20 heures.

Par ailleurs, concernant la circulation, il est recommandé de se garer au niveau de la gare de Coutances. Des navettes gratuites feront des allers-retours toutes les quinze minutes entre la gare et le théâtre. Notez également qu'il ne sera pas possible de stationner place Duhamel car c'est là que se trouvera l'un des trois villages du festival.

Le festival Jazz sous les pommiers recherche une "dizaine de bénévoles" pour la partie développement durable, la boutique et l'accueil du public. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Mathilde (ma@jazzsouslespommiers.com).

France Bleu Cotentin sur place

A l'occasion de la 40e édition, France Bleu Cotentin se mobilise pour vous faire vivre le festival au plus près à travers des émissions spéciales en présence de nombreux invités les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 août, de 16 heures à 19 heures depuis le "Bar du théâtre".