"Il reste des codes à briser" : un atelier pour parler des cycles menstruels avec des jeunes du Metz Handball

C'est un problème rarement évoqué dans le sport de haut niveau : comment concilier performance sportive et cycles menstruels ? Selon une enquête menée par le ministère des Sports, 84% des femmes sportives vivent mal leur période de règles. Un atelier était organisé sur ce thème, mardi 14 mars, au gymnase du Technopôle de Metz, avec une vingtaine de joueuses des moins de 16 ans du Metz Handball. Face à elles : Camille Depuiset , gardienne de l'équipe professionnelle, venue témoigner de son expérience personnelle. Ces conférences sont organisées dans tous les clubs de la Ligue Butagaz Énergie, en partenariat avec Lidl, sponsor de la Ligue féminine de handball.

ⓘ Publicité

La question des règles dans le sport reste encore très difficile à évoquer pour la plupart des femmes. Même si les jeunes joueuses du Metz Handball confient volontiers ce qu'elles ressentent sur le terrain pendant leurs menstruations. "De la fatigue, des crampes partout... Quand on joue contre de grosses équipes, on sait qu'on pourrait faire mieux sauf qu'on est fatiguées, on n'a pas bien dormi, on a trop mangé parce qu'on avait une grosse faim, donc on se sent lourds...", décrit Iris. Et quand on leur demande si les handballeuses préviennent leur coach, la plupart répondent par la négative. "Pour moi, c'est encore trop tabou", lâche l'une d'elles.

La performance à tout prix

La jeune Iris fait aussi face à un dilemme quand elle a ses règles avant un gros match avec les moins de 16 ans. "Je suis la seule gardienne de l'équipe", explique-t-elle. "Donc si je n'y vais pas, il n'y a pas de gardienne. Il vaut mieux que je vienne dans une forme moyenne plutôt qu'il n'y ait personne dans les buts." Une pression que connait bien Camille Depuiset, gardienne de l'équipe professionnelle du Metz Handball. "Ça m'est déjà arrivé de partir en compétition internationale et d'avoir mes règles en même temps", raconte la joueuse. "On se dit qu'il n'y a pas pire moment pour que ça arrive... D'où l'intérêt d'en parler : sur le terrain, ça peut nous impacter nous, mais aussi l'équipe !"

"Il faut surtout qu'on désacralise tout ça et qu'on enlève toute la pression qu'elles peuvent se mettre", affirme Olivier Ghisu, le coach de l'équipe des moins de 16 ans. "Il faut vraiment qu'elles se sentent libres de venir me parler de tout et de rien, sans tabou. Et qu'on puisse trouver une solution ensemble, pas qu'on reste terrés chacun de notre côté, moi à ne pas oser aller leur demander si c'est les règles, et elles à craindre de venir me dire qu'aujourd'hui, elles sentent que ça ne va pas."

Les joueuses amateurs ont pu en profiter pour poser des questions à Camille Depuiset sur sa gestion des menstruations. © Radio France - Bastien Munch

Un milieu encore très masculin

Dans le haut niveau aussi, rares sont les joueuses qui parlent librement de leurs menstruations. Toujours selon l'enquête du ministère des Sports, seules 23% des sportives ont déjà échangé sur ces troubles avec leur staff. "Il reste encore beaucoup de codes à briser", assure Camille Depuiset. "Malheureusement, la moitié voire les trois quarts des équipes sont coachées par des hommes. Il faut encore plus démocratiser les règles pour que les joueuses n'aient plus d'appréhension à en parler."

La gardienne du Metz Handball, Camille Depuiset, a témoigné sur la gestion de ses règles dans le sport de haut niveau. - Bastien Munch

La gardienne du Metz Handball tient aussi à sensibiliser les jeunes joueuses le plus tôt possible pour qu'elles ne se "mettent pas en danger à 13 ou 14 ans en risquant une blessure grave juste parce qu'elles ne se sont pas écoutées, alors qu'elles auraient pu l'éviter." En effet, chez les sportives, 53% des ruptures de ligaments croisés surviennent juste avant ou pendant la période de règles.

Chaque participante à l'atelier a reçu un sachet avec des serviettes hygiéniques, des tampons et une culotte menstruelle. © Radio France - Bastien Munch

À l'issue de la rencontre, les participantes ont chacune reçu un sachet avec des serviettes hygiéniques, des tampons ou encore une culotte menstruelle. Le Metz Handball organise aussi une grande collecte de protections périodiques, mercredi 15 mars, lors du match contre Saint-Amand-les-Eaux. Un bac de dons sera installé dans le hall des Arènes de Metz.