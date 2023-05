Il reste des postes de surveillants de baignade à pourvoir pour cet été en Vaucluse

Il devrait y avoir moins de difficulté cette année pour trouver des surveillants de baignade en Vaucluse, mais le secteur peine toujours à recruter. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mercredi, Thibaut Bravais, directeur de la Fédération de sauvetage et secourisme de Vaucluse assure qu'il manque "encore quelques postes", mais que "ça réagit bien mieux" que l'été dernier, alors que la saison de recrutement vient de démarrer.

Thibaut Bravais pointe notamment la difficulté de fidéliser les surveillants de baignade sur plusieurs saisons. "Les personnes se forment, travaillent une ou deux saisons et puis continuent dans la vie active et perdent cette qualification qui nécessite un recyclage annuel, explique-t-il. Et il y a beaucoup, énormément de postes à pourvoir au niveau national, et pas assez de personnes sont formées pour répondre à toutes ces demandes-là."

D'autant que la formation demande plusieurs mois. "Elle se déroule normalement entre le mois de septembre et le mois de mai. Donc c'est long à préparer. Et le problème, c'est que généralement, les jeunes sont pris par leurs études et réalisent qu'il est déjà trop tard pour entrer dans la formation".