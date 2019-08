Il retrouve sa petite sœur grâce à Instagram

Mardi, un jeune homme de 17 ans lançait un appel à l'aide sur Instagram afin de retrouver ses frères et sœurs dont il était séparé depuis dix ans. La vidéo est devenu virale, et quatre jours plus tard il a enfin pu retrouver sa famille.

Rennes, France

Suite à des années de recherches et quatre jours après la publication de sa vidéo d’appel à l’aide, Loïc exulte enfin. « J’ai une très bonne nouvelle, j’ai retrouvé ma petite sœur », annonce le jeune homme de 17 ans à ses abonnés. Baladé d’orphelinat en familles d’accueils, il est séparé de ses huit frères et sœurs lorsqu’il est adopté à l’âge de huit ans.

"Je suis vraiment au fond du trou, j'ai tout essayé"

Depuis, ses recherches auprès de la préfecture ou de son orphelinat étaient infructueuses. Alors mardi dernier, il lance un appel sur Instagram. "J'ai ma petite sœur, celle qui me manque le plus. Ça va faire dix ans que j'ai perdu contact avec elle. Je sais qu'elle a été adoptée en Bretagne. Je suis vraiment au fond du trou, j'ai tout essayé, j'ai appelé les ASE (Aide sociale à l'enfance) et je n'y arrive pas, déplore Loïc. Donc je fais appel à vous, à Instagram parce que _je sais que vous êtes nombreux dessus et que cela peut peut-être fonctionner_".

L'intuition était la bonne, puisque la vidéo a ému de nombreux internautes. Elle est largement relayée sur le réseau social et certains médias s'en font l'écho. Si bien que sa petite sœur Marie-Anaïs finit par tomber dessus et par le contacter. Depuis, ils échangent et Loïc a même pu s'entretenir avec deux autres de leurs frères et sœurs. Une fin heureuse qui vaut bien des remerciements émus : "merci à tous, vous avez réussi à me donner du bonheur. Merci énormément", conclut le jeune homme dans une nouvelle vidéo.