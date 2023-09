Il s'enchaîne aux grilles d'une caisse de retraite à Marseille pour alerter sur sa situation

"On est démunis", s'indigne Didier Claveyrolle. Cet homme d'une soixantaine d'années s'est enchaîné à l'entrée de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) dans le 5e arrondissement de Marseille, ce mercredi 27 septembre.

ⓘ Publicité

Ce futur retraité devait pouvoir partir à la retraite dès le 1er octobre. On lui annonce récemment qu'il ne pourra pas recevoir sa pension. Il ne pourra pas être payé à cause de documents manquants qui datent d'il y a 40 ans. "J'ai payé mes impôts toute ma vie, et j'en suis réduit à m'attacher à une caisse de retraite dans un acte de désespoir", se désole-t-il.

Une seule année manquante

Didier a commencé sa carrière en tant qu'apprenti en cuisine dans un restaurant. Ensuite, il a changé de trajectoire pour faire carrière dans un établissement public. Il a donc cotisé à deux caisses distinctes : celle du privé puis (et majoritairement) celle du public. Un document manque à l'administration qui gère la partie privée et l'empêche d'obtenir ses droits à la retraite du public.

"J'ai commencé mes démarches de relevé de carrière il y a un an et j'ai fourni en détail tous les documents", explique-t-il. Il ajoute : "Aujourd'hui, on m'annonce que l'administration n'a pas de trace des contrats d'apprentissage de l'année 1981 !" En racontant son histoire, le sexagénaire est toujours attaché et tient dans ses mains ces fiches de paie de 1981.

Il réclame plus de clarté

Perdu, désespéré, il a choisi une méthode radicale pour se faire entendre. La sous-directrice de la caisse de retraite est venue à sa rencontre pour l'écouter. Mais selon ses dires, tout a été traité dans les règles et si Didier n'est pas en accord avec les calculs de son organisme, il doit passer par des recours légaux. Mais le futur retraité, malgré un rendez-vous après son action, ne sait toujours pas s'il aura droit à une retraite complète.

En définitive, Didier Cleveyrolle est dans une situation que beaucoup de Français connaissent. "J'aurais aimé plus de clarté, plus d'accompagnement... Je ne suis pas un administratif et les papiers, ce n'est effectivement pas ma tasse de thé mais j'aurais voulu qu'on m'explique un peu mieux toutes ces démarches et calculs pour tout simplement comprendre", conclut-il.

Le futur retraité a emmené avec lui tous les documents demandés. © Radio France - Julia Beaufils