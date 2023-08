"Il s'est étalé par terre et ne bougeait plus" : la SPA de Bergerac récupère deux chiens squelettiques

"On ne se fait pas d'illusions, on ne retrouvera pas leurs familles", admet Mélanie Lefevre, la vice-présidente de la SPA de Bergerac. L'antenne bergeracoise de l'association de défense des animaux a recueilli en début de semaine, deux chiens très maigres.

Le premier, baptisé Shanti, était attaché aux poubelles d'une commune de Dordogne. Le deuxième, Vagabond, s'était réfugié dans le jardin d'une personne qui l'a mis en sécurité.

De gros soins vétérinaires

"Ils sont très très maigres", témoigne la bénévole. "Vagabond était complètement anémié. Quand la mairie nous l'a amené, il s'est étalé par terre. Il ne bougeait plus alors on l'a emmené directement chez le vétérinaire. Il y est toujours car son cas est très inquiétant", dit-elle.

Shanti est très apeuré, il a été maltraité et n'accepte pas la présence des bénévoles autour de lui. Il grogne et essaye de mordre. A son arrivée au refuge, il a vomi toute sa ration car il n'était plus habitué à manger correctement.

Les deux chiens vont avoir besoin de beaucoup de temps et de beaucoup de soins vétérinaires. Vagabond a des problèmes de peau et d'oreilles, il est sous perfusion la nuit.

"C'était rare, mais cela fait un peu plus d'un an qu'on retrouve de plus en plus de chiens en mauvais état. C'est impressionnant, et on en a assez régulièrement", ajoute Mélanie Lefevre.