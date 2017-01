Il saute du haut de la Corniche à Marseille comme dans le film "Corniche Kennedy"

Le film "Corniche Kennedy" met notamment à l'honneur les jeunes qui chaque année sautent de plus de dix mètres de haut le long de la Corniche à Marseille. Une habitude pour certains. Un défi parfois. Mais aussi un danger absolu, à proscrire absolument selon certains riverains.

Voilà une semaine qu'il est à l'affiche au cinéma : "Corniche Kennedy" , de la réalisatrice Dominique Cabrera ; l'histoire d'une bande de jeunes des quartiers Nord à Marseille qui passent notamment leurs journées à sauter du haut de la Corniche. Mais avant tout le portrait d'un trio amoureux entre une fille des beaux quartiers et deux jeunes qui ont soif de liberté.

L'Anse de la Fausse Monnaie, à Marseille. © Radio France - Tony Selliez

Ces sauts de plus de 10 mètres de hauteur sont évidemment spectaculaires mais sont aussi excessivement dangereux. Ils sont interdits et font polémique chaque été. France Bleu Provence a retrouvé un jeune marseillais qui a plongé ici des dizaines et des dizaines de fois. Il habite justement sur la Corniche, Anse de la Fausse Monnaie

"On a peur, très peur, jusqu'au moment où on est en l'air et où on n'a plus le choix. C'est le moment où on passe le stade de non-retour quand on est en haut. C'est le frisson, l'adrénaline, c'est très excitant" Robin, 22 ans.