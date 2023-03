Il sauve une enfant de la noyade à Capbreton et reçoit une récompense de la préfète des Landes

Un prénom, un visage, et une médaille. Jean-Claude, un retraité de 69 ans, s'est jeté à l'eau pour sauver une petite fille de 5 ans quai du Vieil Adour, à Capbreton. C'était le jeudi 9 février. Et moins d'un mois plus tard, la préfète des Landes lui décerne une médaille de bronze pour son acte de courage, de dévouement et surtout son sang-froid.

"Une petite main"

Jean-Claude est assis sur un banc, il fait beau quand il entend un cri. "J'ai vu la petite basculer et le vélo avec. Et là, quelques personnes se sont regroupées, moi aussi. Et quand j'ai vu qu'elle dérivait, je n'ai pas réfléchi, j'ai sauté", se remémore la voix tremblante cet habitant de Tarnos.

La scène se déroule sous les yeux des témoins en quelques secondes. "Elle a eu beaucoup de chance car il y avait du ressac. Il restait deux heures de marée, des pierres émergeaient, heureusement l'enfant est tombée entre deux pierres", raconte ému le retraité. "Et c'est la seule image qu'il me reste de cette petite fille", ajoute Jean-Claude, qui n'a même pas eu le temps de demander son prénom.