"Il se conduit comme un général" : des prêtres demandent le départ de l'archevêque Monseigneur Ravel

C'est une véritable tempête qui secoue depuis plusieurs semaines le diocèse de Strasbourg. Une pétition signée par 1100 personnes demande le départ de l'archevêque de Strasbourg Monseigneur Ravel. Cette pétition a été lancée par le mouvement catholique progressiste Jonas.

Une visite apostolique contre Monseigneur Ravel

En juin 2022, le pape avait diligenté une visite apostolique en Alsace , une sorte de commission d'enquête pour faire le point sur le management de Monseigneur Ravel. De nombreux curés le décrivent en effet comme quelqu'un de froid et distant. "Il nous ignorait. Il ne cherchait pas le contact avec le peuple. Un jour il nous a dit qu'il ne connaissait pas l'Alsace et qu'il avait appris à travers (le livre) "L'Alsace pour les Nuls" " témoigne Jean-Marie Bedez, prêtre à la retraite, qui a signé la pétition.

Selon lui, le courant entre Monseigneur Ravel et ses curés n'est jamais véritablement passé. Avant d'arriver à Strasbourg Luc Ravel a été évêque des armées. Beaucoup lui reprochent d'avoir continué à gérer ses troupes à la façon d'un militaire. "On l'impression que Monseigneur Ravel se conduit comme un général avec des colonels, son état major. Moins on est gradé, moins on a à dire", poursuit Jean-Marie Bedez.

"Peut-être qu'on va faire des manifestations devant l'évêché"

Le curé de Bergbieten Marcel Metzger, lui aussi signataire de la pétition, va plus loin. "Il ne fait pas l'unité, au contraire il est devenu facteur de divisions pour l'ensemble du diocèse." Luc Ravel est notamment accusé d'avoir "fait le ménage" en écartant des prélats appréciés dans les paroisses. Les signataires lui reprochent par ailleurs de conforter les membres les plus traditionnalistes du diocèse.

Selon le mouvement Jonas, le Vatican, à la suite de son enquête, aurait justement demandé à Monseigneur Ravel de démissionner, sans aucun effet pour l'instant. Il se murmure que l'archevêque, réfractaire, s'appuierait sur son statut de fonctionnaire accordé par le concordat pour désobéir à Rome.

Les curés et fidèles signataires ne veulent pas en rester là. "Peut-être qu'on va faire des manifestations devant l'évêché", concède Marcel Metzger. Monseigneur Ravel se mure pour le moment dans le silence.