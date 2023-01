Il sera bientôt possible de déposer plainte 24h/24 et 7j/7 au commissariat du 12e à Marseille

Alors que le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti vient de détailler un plan d'actions pour lutter "contre le délabrement avancé" de la justice , avec l'objectif de diviser par deux le délai de traitement des procédures civiles. Dans le même temps, la préfète des Bouches-du-Rhône annonce des mesures pour faciliter le dépôt de plainte à Marseille.

ⓘ Publicité

Des horaires de pré-plaintes élargis au week-end

Dès le 1er février 2023, il sera possible dans le commissariat du 12e arrondissement, de déposer plainte à toute heure de la journée du lundi au dimanche détaille Frédérique Camilléri : "on pourra assurer ici une vraie prise de plainte H24 et 7/7 en doublant les effectifs de nuit. On va également doubler les créneaux de pré-plaintes en ligne". La préfète de police promet ainsi des délais raccourcis à "une semaine entre la démarche sur internet et le rendez-vous au commissariat pour signer la plainte ou compléter le dossier".

Enfin Frédérique Camilléri annonce "ouvrir au siège de la division sud dans le 8e arrondissement des créneaux de pré-plaintes en ligne le week-end". Selon la préfète, "ce travail d'amélioration des conditions d'accueil dans les commissariats va se poursuivre tout au long de l'année 2023. C'est vraiment l'une des priorités de l'année".

loading

Déjà 300 policiers supplémentaires à Marseille et les Bouches-du-Rhône

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du plan "Marseille en grand" présenté par Emmanuel Macron en septembre 2021. "Déjà 300 policiers et 200 CRS supplémentaires sont arrivés à Marseille et le département", indique Frédérique Camilléri qui précise que "sur la centaine de policiers arrivée fin octobre, 20 sont désormais affectés au commissariat du 12e arrondissement" où 6.000 plaintes sont recueillies chaque année.