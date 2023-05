Il sera bientôt possible de faire ses papiers d'identité à la mairie de Renazé

C'était une demande très forte de la part des habitants et de la municipalité, c'est bientôt chose faite. Dès mardi 9 mai, il sera possible de faire ou refaire ses papiers d'identité à la maire de Renazé, dans le Sud-Mayenne. Le matériel et l'accréditation nécessaires sont arrivés, le personnel a été formé et il sera possible de prendre rendez-vous à partir de ce vendredi sur le site internet de la commune. À la mairie, on procède cette semaine à des tests pour que tout soit prêt le jour J.

Encore des petits problèmes à régler

Le téléphone de l'accueil n'arrête pas de sonner pour prendre rendez-vous en avance. Manon répond aux habitants qu'il faut être un peu patient. Elle a été formée avec deux de ses collègues, "ceux qui qui veulent prendre rendez-vous vont devoir être réactifs", confirme-t-elle. En attendant, les trois agentes se font la main sur des dossiers d'autres employés de la mairie. "On a un scanner, une prise d'empreintes, un lecteur de cartes et un boitier de tickets de reçu", détaille Charlène, l'une des trois employées formées. Mais il faut jongler aussi avec les petits problèmes de photos et d'empreintes digitales.

Un ouf de soulagement

Tout n'est pas parfaitement en place mais cette semaine permet justement de faire les quelques réglages nécessaires. Manon appréhende un peu avant mardi. "Ça peut nous mettre conforme ou non conforme, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas en tenir compte parce que des fois ça nous met que c'est conforme alors que ce n'est pas conforme", explique l'employée, "là ce qui fait le plus peur sur les photos c'est que c'est notre avis, ce sont nous qui devons juger si la photo passe ou pas, si c'est retoqué c'est qu'on n'est pas bonne au jugement de photo".

C'est en tout cas un grand ouf de soulagement pour les habitants, de Renazé et d'ailleurs et pour le maire Patrick Gautier. "On l'attendait, on voyait bien le problème amplifier, ça c'est sûr", avoue-t-il, "et puis moi ce qui m'inquiétait aussi ce sont les voyages scolaires pour les enfants qui n'avaient pas leurs papiers à jour". Il s'attend à voir défiler beaucoup de monde à la mairie, "il va y avoir beaucoup plus d'appels téléphoniques, on s'y attend sur deux mois peut-être". "On demande surtout aux gens de faire leur pré remplissage, de prendre rendez-vous sur internet sur les créneaux disponibles", détaille le maire. Au total, 27h30 seront dédiées par semaine en mairie pour faire ou faire ses papiers d'identité, "on a mis le paquet pour amener notre contribution à l'effort national pour résoudre ce problème que tous les Français ont", conclut Patrick Gautier.

Patrick Gauthier, le maire de Renazé, se félicite de pouvoir enfin proposer le renouvellement ou la création de carte d'identité à la mairie. © Radio France - Alexandre Frémont

Rendez-vous donc dès ce vendredi matin sur le site de la mairie. Au total, près de 20 communes en Mayenne seront équipées dans les prochains jours ou prochains mois pour faire ou refaire des papiers d'identité.