Il sillonne la Meurthe-et-Moselle pour lutter contre la fracture numérique

Comment lutter contre la fracture numérique en Meurthe-et-Moselle ? Près de 800 000 habitants du Grand Est sont en difficulté face au numérique selon l'Insee : c'est 17% des habitants de 15 ans ou plus et 40% des plus de 60 ans dans la région.

Depuis 18 mois, le secours populaire vient au contact des habitants pour les aider en Meurthe-et-Moselle, les former aux outils informatiques. C'est le concept du solidaribus qui sillonne le département tous les jours de la semaine. Le solidaribus sillone les villages du Toulois. Exemple à Boucq, commune d'environ 350 habitants près de la limite avec la Meuse.

Un soutien nécessaire

Dans ce van aménagé, Christophe fait face à Jean-Luc et Béatrice, deux novices en informatique qui reviennent à chaque passage du solidaribus. Aujourd'hui, on apprend à insérer une pièce jointe dans un e-mail. Pas évident pour Jean-Luc qui a bien été obligé de s'y mettre : "on s'aperçoit qu'avec les administrations, on est de plus en plus amené à se servir du machin-là. Même si je ne suis pas porté dessus, j'en éprouve le besoin". Béatrice se débrouille mais elle a besoin de soutien : "je peux trouver en cherchant mais je n'arrive pas à le refaire. J'ai bien fait une pièce jointe la dernière fois mais on m'aurait demandé comment j'ai fait....je ne sais pas".

Beaucoup de sourire autour de la table même si Christophe, le conseiller numérique, voit parfois des élèves plus agacés par ce passage au numérique : "j'ai le sentiment que certaines personnes le vivent très mal, il suffit de voir le temps qu'ils prennent à discuter de tout sauf du numérique [...] Le fait de voir quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, ça les soulage".

En test pendant 18 mois, la mission de Christophe a été prolongée par le secours populaire.