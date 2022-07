Il va être interdit de remplir des bidons d'essence dans le Var

Face aux risques incendies, la préfecture du Var interdit la vente au détail de carburants, gaz inflammables et produits combustibles à partir de ce lundi 11 juillet, jusqu'au 20 juillet.

Face aux risques incendies élevés, la préfecture du Var interdit la vente au détail de carburants, gaz inflammables et produits combustibles à partir de ce lundi 11 juillet, jusqu'au 20 juillet. Précisément, tout "enlèvement ou transport dans tout récipient transportable tels que bidons, jerricans, cubitainers, flacons ou récipients divers, de produits combustibles et corrosifs, carburant et gaz inflammables sur le territoire de l’ensemble des communes du Var du lundi 11 juillet 8h au mercredi 20 juillet 2022 inclus".

La préfecture précise que les gérants des stations services, notamment celles disposant d’appareils ou pompes automatisées de distribution d’essence, devront s’assurer de l’information de la clientèle et du respect de cette mesure.

Par ailleurs, l'utilisation de feux d'artifices est interdite également, pour les particuliers, jusqu'au 20 juillet sur tout le département du Var.Durant cette période, seuls les professionnels titulaires du certificat de qualification en vue de l’utilisation des artifices de catégories F4-T2 et de l’agrément d’artificier sont autorisés à utiliser des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques, dans le cadre des spectacles pyrotechniques déclarés en mairie et préfecture ou dans le cadre de manifestations publiques ou privées "n’ayant pas la qualification de spectacles pyrotechniques".