"Il va falloir être plus vigilant à l'avenir" : après les incendies en Isère, les communes tirent le bilan

Après la canicule, voilà les orages ! Depuis ce vendredi 25 août, l'Isère est en vigilance orange aux orages, ce qui devrait faire reculer un peu le risque incendie, important ces derniers jours. Deux incendies ont d'ailleurs ravagés plusieurs hectares de végétation en Isère ces deux derniers jours, l'un dans le secteur de Gillonnay (près de La-Côte-Saint André) et l'autre dans le secteur de Choranche dans le Vercors. Ils sont désormais maitrisés.

ⓘ Publicité

Mais les enseignements à tirer sont nombreux. "C'est une première pour nous, on n'est pas une communes très boisée, on ne s'y attendait pas", raconte le maire de Gillonnay, Jean-Paul Jullien-Vieroz. Sa commune - qui n'était pas particulièrement sensible au risque incendie - doit désormais y faire attention, changement climatique oblige.

Quelles mesures prendre à l'avenir ?

"Ça m'intéresse d'avoir un retour des pompiers pour savoir quelles difficultés ils ont rencontré et savoir quoi améliorer si ça devait se reproduire", explique le maire. "On est une commune assez morcelée avec des petits sentiers de randonnée difficilement accessibles pour les pompiers". Jean-Paul Jullien-Vieroz n'exclut pas, en cas de forte chaleur, d'interdire la circulation des engins agricoles sur certains chemins de la commune.

Au total, les deux incendies qui se sont déclarés hier en Isère, l'un dans le secteur de Gillonnay et l'autre dans le Vercors près de Choranche, ont détruit une quinzaine d'hectares de végétation.