Il va parcourir 85km en courant le long des plages landaises, pour la bonne cause

Il va accomplir ce samedi 20 novembre un défi un peu fou : la "Traversée XL". Une traversée des Landes du nord au sud par le littoral, de Mimizan jusqu'à Tarnos. Soit 85 km sur le sable, en courant, à la force des mollets... Un défi que s'est lancé Jérome Deligny, père de famille landais de 38 ans, conseiller en assurance, et passionné de sport et de nature.

L'objectif de cette initiative : donner un coup de projecteur et récolter des fonds pour l'association dacquoise Féés No Men 40, qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer, et notamment de cancer du sein. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée pour récolter les dons, vous trouverez le lien ici.

85km sur le sable

Une idée un peu folle, née en voyant une photo sur Facebook. "Quelqu'un avait posté une magnifique photo des plages landaises, en indiquant que dans le département il y avait 106 km précisément de plages" raconte Jérôme Deligny. "Pour moi qui aime bien courir, qui aime les défis et la nature, ça a fait tilt : je me suis dit que je voulais faire ça, que je voulais traverser les Landes de cette façon là !" Mais le coureur ne parcourra pas les 106 km, à cause de la zone militaire de Biscarrosse, tout au nord, dont l'accès est très réglementé. Il commencera donc son périple à Mimizan, pour un parcours de 85km.

La fameuse photo qui a donné à Jérôme Deligny l'idée de ce défi un peu fou - Pierre DS

Jérôme Deligny est un habitué des défis sportifs. Il a réalisé l'an dernier une traversée des Pyrénées d'Hendaye à Saint-Lary, soit 410 km en une quinzaine de jours, afin de récolter des fonds pour la Ligue contre le Cancer. Mais cette fois, c'est différent. "Je sors complètement de ma zone de confort", reconnaît le sportif. "Je suis habitué aux courses en montagne, avec des efforts où on alterne dénivelé, avec des montées et des descentes, et des parties roulantes sur du plat. Là c'est l'inconnu, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. Je vais être dépendant des marées. Donc à marée montantes ça va être très compliqué, je vais devoir courir dans du sable mou, ce qui veut dire décupler les efforts, pas d'amorti, en attendant que la marée basse arrive assez vite ! Il y aura aussi l'impact sur les articulations, je ne sais pas comment mon corps va réagir, au niveau des chevilles, des genoux, du dos... C'est vraiment l'inconnu !"

Courir pour la bonne cause

Un défi réalisé pour la bonne cause : l'année dernière, dans les Pyrénées, Jérôme Deligny avait couru pour la Ligue Contre le Cancer. Samedi, il courra pour l'association Féés No Men 40. Des associations qu'il n'a pas choisies par hasard, la lutte contre le cancer est une cause qui lui tient particulièrement à coeur. "J'ai perdu ma maman il y a une dizaine d'années d'un cancer" confie-t-il. "C'est quelque chose qui a été très difficile à traverser, car elle a souffert pendant de longues années avec cette fichue maladie. Du coup, quand j'ai pris la décision de défendre une cause, c'est venu naturellement."

Le départ de cette Traversée XL est fixé à 4h du matin de Mimizan. Arrivée prévue à Tarnos aux alentours de 18h. Si vous souhaitez accompagner Jérôme Deligny pendant quelques kilomètres en courant à ses côtés, vous trouverez les différentes étapes et les heures indicatives de passage sur le poste Facebook ci-dessous.