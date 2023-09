Il va rallier Montpellier à Rome à pied et en vélo pour son fils atteint d'un cancer incurable du cerveau

"Merci d'être là". Cyrille Vaillant était ému de voir plus de cent personnes sur le parvis du GGL Stadium ce lundi matin pour son départ à la course en direction de Rome. Il va parcourir les 1.200 kms qui séparent les deux villes pour sensibiliser à la situation de son fils Naël, 11 ans. Atteint d'un cancer du cerveau incurable, son état s'est fortement dégradé ces dernières semaines. Il va être le premier à bénéficier d'une nouvelle forme de chimiothérapie, à Rome. "Le dernier espoir", confie son père.

Des anciens camarades de classe de Naël étaient présents pour le départ de la course. "Vous me donnez encore plus de force", leur a lancé Cyrille Vaillant. Le chirurgien qui suit le jeune garçon au CHU de Montpellier, Fabrizio Panaro, a salué "l'engagement de Cyrille pour la collaboration de la recherche en Europe". D'anciennes joueuses et joueurs du MHR étaient aussi là : Fulgence Ouédraogo et Safi N'Diaye. Le maire de Montpellier Michaël Delafosse est venu pour le départ.

Cyrille Vaillant est parti un peu après 11h00 sous les sirènes des motards. Il prévoit d'arriver le 13 octobre prochain à Rome. Une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir sa chimiothérapie.

Les camarades de classe de Naël sont venus assisté au départ de Cyrille Vaillant. © Radio France - Thomas Pinaroli