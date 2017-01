Vanessa charbonneau, la nouvelle secrétaire départementale LR en Sarthe

VIDEO : Vanessa Charbonneau, la nouvelle secrétaire départementale des Républicains en Sarthe revient sur ses nouvelles fonctions et la campagne de la présidentielle.

Depuis ce week end, Vanessa Charbonneau est la nouvelle secrétaire départementale des Républicains en Sarthe. Elle succède à Fabienne Labrette Ménager qui a occupé ce poste pendant huit ans.

Il n'y a pas eu d'usurpation du poste

"J'ai été nommée secrétaire départementale des Républicains sur proposition de Bernard Accoyer, par le comité politique" nous dit Vanessa Charbonneau. C'est prévu dans les statuts du parti. Le vainqueur des primaires a en charge d'organiser la direction du parti. C'est donc ce qui s'est passé. François Fillon a réorganisé la direction du parti. Et quand on lui demande s'il vaut mieux être proche de François Fillon pour être secrétaire départementale, elle répond : "Fabienne (Labrette Ménager, proche de Nicolas Sarkozy) a été secrétaire pendant huit ans, (...) et là, c'est moi qui ait été désignée. Fabienne avait été nommée par Nicolas Sarkozy, moi j'ai été nommée par les nouvelles instances du parti, donc oui je me sens légitime".

À lire aussi : Sarthe : Fabienne Labrette-Ménager "virée" de son poste de secrétaire départementale des Républicains

Le non-cumul des mandats

Beaucoup de candidats des Républicains se présentent en ce moment aux législatives et sont déjà maires de petites ou moyennes communes et avec la loi sur le non-cumul des mandats ils devront choisir entre les 2 postes. Pour Vanessa charbonneau : "la question va se poser pour beaucoup de candidats, qu'ils soient républicains ou qu'il soient d'autres partis. Le choix leur appartiendra une fois qu'ils seront élus".