A Wintzenheim, ils sont "veilleurs de mémoire" pour protéger le cimetière israélite

Alors que l'Alsace a été marquée par la profanation du cimetière de Westhoffen (Bas-Rhin), dans le Haut-Rhin, des personnes sont chargées de surveiller les cimetières israélites. On les appelle les "veilleurs de mémoire". Lise et Robert Tornare font cela depuis 40 ans, près de Colmar.

Lise et Robert Tornare font partie des veilleurs de mémoire

L'Alsace a été marquée la semaine dernière par la profanation de 107 tombes, au cimetière israélite de Westhoffen. Les lieux ont été souillés par des inscriptions antisémites. Dans le Haut-Rhin, le conseil départemental a mis en place depuis le mois d'octobre 2018, des "veilleurs de mémoire". Ils sont en lien avec le consistoire israélite, ils ont pour mission de surveiller les cimetières.

Eviter les profanations

Tous ces "veilleurs de mémoire " sont volontaires, ils sont chargés de la surveillance d'une dizaine de cimetières israélites dans le Haut-Rhin. Ce dispositif dispositif a aussi été étendu récemment dans le Bas-Rhin.

Le cimetière israélite de Wintzenheim comprend 1.800 tombes © Radio France - Guillaume Chhum

Jacques et Lise Tornare effectuent cette mission par amitié pour la communauté israélite © Radio France - Guillaume Chhum

Lise et Robert Tornare, actuellement à la retraite, veillent sur le cimetière juif de Wintzenheim, près de Colmar. Ils mènent cette mission bénévolement depuis plus de 40 ans. Ils habitent juste en face du cimetière. Un geste d'amitié pour la communauté juive. Ils ont rejoints naturellement le dispositif des "veilleurs de mémoire".

Surveillance renforcée depuis la multiplication des profanations en Alsace

Le couple habite juste en face du cimetière, ils veillent tous les jours sur les 1.800 tombes, depuis leur maison. Pratiquement tous les jours, c'est Lise qui vient faire l'inspection des lieux et depuis la multiplication des profanations dans le Bas-Rhin, sa surveillance est plus active.

"Une fois par jour, je fais un tour. Quand on se lèvre aussi la nuit, on jette un coup d’œil sur le cimetière. Nous dormons la fenêtre ouverte, il est juste en face de chez nous," explique Lise Tornare. Le couple dispose aussi des clés, le cimetière est fermé et pas ouvert au public, seulement sur demande.

Les "veilleurs de mémoire" veillent sur les cimetières © Radio France - Guillaume Chhum

Les profanations, il faut que ça cesse ! Les morts et les tombes, il faut les laisser tranquilles," s'emporte Robert Tornare.

Depuis 40 ans que le coupe Tornare veille sur le cimetière, aucun acte de vandalisme et de profanation ne s'est produit au cimetière israélite de Wintzenheim.