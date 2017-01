La Loire dans la Grande Guerre s'expose aux Archives

Il y a 100 ans, la guerre 14-18 déchirait l'Europe. Les champs de batailles étaient évidemment loin de la Loire. Mais le département a tout de même trinqué. L’exposition "La Loire en 1914-1918 : un effort industriel exceptionnel" revient sur les bouleversements de l'époque.

Il y a 100 ans, l'Europe se déchirait, engluée dans la guerre de 14. Et ce n'est pas parce que le front était dans le nord-est de la France que notre département n'a pas subi de plein fouet cette guerre. Alors, les Archives départementales de la Loire reviennent sur ce centenaire avec nouvelle exposition itinérante du Service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre intitulée « La Loire en 1914-1918 : un effort industriel exceptionnel ». Déjà producteurs d'armes, la Loire a été largement mis à contribution pour fabriquer plus, pour produire plus. Toute la population a dû mettre la main à la pâte.

Deux mille chinois

Parmi les documents étonnants, il y en a un qui atteste la présence d'étrangers. Et pour venir prêter main forte dans les usines beaucoup d'africains ont débarqué mais pas seulement. Sur ce rapport de l'agence de police de l'arsenal de Roanne signé du chef de section et daté de 28 avril 2017 on lit qu'un convoi de 2000 travailleurs chinois est attendu à Roanne pour le 15 mai. Des hommes venu de très loin pour travailler à l'Arsenal et qui était hébergé dans des baraques Nohair au champ d'aviation.

La Place des Femmes

Autre pièce assez rare un dessin, les plans d'une usine ligérienne où était fabriqué des obus. Les femmes travaillent pour la première fois dans ce genre de site. Elles vérifiaient l'étanchéité des obus. Mais pour les accueillir il avait fallu créer spécialement pour ces femmes des vestiaires et même une salle pour l'allaitement.

Une expo qui sera itinérante

Tous ces documents on avait déjà pu les voir au Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne Loire de l'expo « Loire 14-18, bénéfices de guerre, guère de bénéfices » qui s'est terminé en mars 2016 et qui avait particulièrement cartonné. L'idée des archives et de son directeur s'était de toucher un plus large public encore. Et c'est expo va être amené à voyager. Le but c’est qu’elle aille ensuite dans des collèges, des administrations, des mairies dans les mois qui viennent.

La Loire en 1914-1918 : un effort industriel exceptionnel aux Archives Départementales de la Loire. 6 rue Barrouin – 42000 Saint-Etienne du 3 au 27 janvier 2017. Entrée libre de 08h30 à 17h