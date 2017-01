Il y a 307.350 habitants en Mayenne

Selon l'INSEE, la population du département s'est stabilisée entre 2009 et 2014. Mais la Mayenne reste le territoire le moins peuplé de la région Pays de la Loire.

Nous sommes en Mayenne 307.350 d'après l'Institut qui vient de publier ses statistiques. Un chiffre arrêté au 1er janvier 2014. Chez nous la population est stable avec une très légère augmentation en 5 ans, sur la période 2009-2014, de l'ordre de 440 habitants supplémentaires chaque année. La Mayenne, poursuit l'INSEE, est au 68ème rang national entre la Charente et la Manche.

Seules 3 communes ont plus de 10.000 habitants : Laval, Mayenne et Château-Gontier. Cela dit, les deux premières ont perdu des habitants. Mais l'Agglo lavalloise en a gagnés. Les communes les plus dynamiques, explique l'INSEE, se situent le long des axes en direction d'Angers et du Mans.

En Mayenne, en fait, près de la moitié des communes a perdu des habitants en 5 ans. La tendance est à la baisse dans 115 petites villes et villages, sur 258, notamment dans le nord, l'est et le sud-ouest du département.