4000 hôtes Airbnb aujourd'hui à Toulouse

Airbnb est en plein essor à Toulouse. Le site internet spécialisé dans la location courte durée entre particuliers vient de publier ses statistiques 2016 et la ville rose franchit le cap des 4000 hôtes. Ils gagnent en moyenne 1400 euros par an.

Airbnb continue à tisser sa toile à Toulouse. Le site qui met en relation des voyageurs ou des gens de passage avec des particuliers prêts à louer une chambre ou l'ensemble de leur appartement gagne du terrain, puisque le cap des 4000 hôtes a été franchi à Toulouse. C'est moins que Lyon avec ses 10 000 hôtes, que Bordeaux (6000) ou Montpellier (5000), mais le directeur France de Airbnb Emmanuel Marill remet beaucoup d'espoirs sur Toulouse.

On est sur des croissances à trois chiffres à Toulouse. Dans un an, on devrait atteindre les 7500 voire 8000 hôtes - Emmanuel Marill

Il note que le nombre de seniors est en augmentation parmi les hôtes. Mais les profils sont toujours assez variés, entre la famille qui loue son appartement une seule semaine par an pendant ses congés pour gagner un peu d'argent et ceux qui font ça presque au quotidien. C'est le cas de Cécile Méric. Cette retraitée loue une chambre dans son appartement des Chalets depuis 3 ans et demi.

Au début, je l'ai fait parce que j'avais un peu besoin d'argent, mais aujourd'hui c'est pour le plaisir. C'est toujours de l'inattendu, des nouvelles rencontres. C'est très riche ! - Une hôte toulousaine

Cécile loue sa chambre au moins vingt jours par mois à 40 euros la nuit. Elle est largement au-dessus de la moyenne, puisque d'après les statistiques d'Airbnb, les hôtes toulousains louent en moyenne leur hébergement 34 nuits par an et gagnent 1400 euros par an (contre 2100 au niveau national).

Ce développement d'Airbnb à Toulouse n'est pas très bien vécu par les hôteliers. Frédéric Michel, le président des hôteliers indépendants de Haute-Garonne à l'Umih 31 (l'Union des Métiers et des Industries Hôtelières), estime que la cohabitation se passe un peu mieux qu'au début, mais il continue à dénoncer une "concurrence déloyale", car les hôteliers payent la TVA et ont beaucoup de normes à respecter.

Aujourd'hui un hôtelier a des contraintes fiscales, sociales, techniques... l'eau du robinet est contrôlée, l'électricité est contrôlée, il y a une alarme incendie et du personnel formé... - Frédéric Michel de l'Umih 31

Les hôtes d'Airbnb vont devoir maintenant déclarer leurs revenus liés aux locations. Les règles ont commencé à évoluer, mais les hôteliers veulent aller plus loin. Ils ont peur aussi de voir petit à petit des loueurs professionnels mettre la main sur un grand nombre d'appartements du centre ville. Frédéric Michel, de l'Umih 31, raconte que dans la rue de son hôtel, la rue Héliot à Toulouse, "il y a aujourd'hui 6 à 10 appartements Airbnb qui étaient avant occupés par des étudiants".

Le directeur d'Airbnb France reconnait qu'il y a des loueurs professionnels sur le site, mais il affirme que cela reste marginal. Il estime que "90% des biens proposés sur le site sont des résidences principales" et que rares sont les hôtes qui louent toute l'année. Pour lui, Airbnb offre un service "complémentaire" à celui des hôtels, et c'est indispensable pour ne pas se faire doubler sur le terrain du tourisme par les Américains ou les Espagnols.

De leur côté, les hôteliers commencent à voir revenir chez eux des gens qui se rendent compte qu'Airbnb ne leur correspond pas, parce qu'ils veulent un minimum de services quand ils sont en vacances, comme le petit-déjeuner, le lit refait chaque matin... Et à Toulouse, l'hôtellerie n'a pas dit son dernier mot. Il y a des projets de nouveaux hôtels, vers l'aéroport ou sur les boulevards.