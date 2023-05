Il y a 10 ans, Hélène Mandroux, maire de Montpellier, célébrait le premier mariage homosexuel de France

Le 29 mai 2013, la maire de Montpellier Héléne Mandroux célèbre l'union de Vincent Autin et Bruno Boileau, les premiers mariés homosexuels de France. 10 ans après, elle revient sur ce moment historique.

France Bleu Hérault : Vous avez été la maire de France qui a célébré le premier mariage homosexuel légal dans ce pays. On peut imaginer que c'est un moment très important dans votre carrière de femme politique

Hélène Mandroux : C'est sûr que c'était un moment important parce que ça faisait déjà très longtemps que beaucoup d'hommes et de femmes attendaient cette loi et je remercie Madame Taubira et Monsieur Hollande de l'avoir fait passer. D'autant plus que la France n'a été que le 14ᵉ pays à voter cette loi donc c'était un progrès : faire avancer les hommes et les femmes avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, c'est très très très bien.

La cause des personnes homosexuelles en France a toujours été une question qui vous a touchée de près, me semble t il

C'est la cause des hommes et des femmes dans leur ensemble, si vous voulez. Je considère que les hommes et les femmes, nous sommes tous différents et qu'on doit respecter la différence de l'autre et qu'on doit tous avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs. Là, effectivement, il y avait une communauté, des hommes et des femmes qui n'avaient pas les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres donc, dans un but d'égalité, c'était normal de se battre pour eux.

Quand vous repensez à ce moment, avec beaucoup de journalistes, beaucoup de caméras, beaucoup de micros, quel souvenir précis vous gardez ?

Vous venez de le dire, beaucoup de caméras et beaucoup de micros, c'est vrai, puisque je crois que c'est la première fois que cela arrivait : la mairie avait reçu 180 demandes d'accréditation, ce qui est énorme. Autant que je me rappelle, il devait y avoir 33 télévisions étrangères venues de la planète entière et même, par exemple, Al-Jazeera qui était là. Donc c'est sûr que c'était un moment intense, ça c'est évident, mais surtout intense pour Vincent et Bruno et pour leur famille.

Dans un moment comme celui-là, est-ce qu'on a conscience de participer à l'histoire du pays ? Parce que ça reste un moment historique, quoi qu'on en pesne

Je pense qu'on participe effectivement à un moment- historique ? Je ne sais pas si on peut le qualifier d'historique- mais c'est un moment où on amène du bonheur à des hommes et des femmes qui attendent depuis fort longtemps. Je pense que c'est le rôle d'un élu et notamment le rôle du maire, qui est au plus près de ses concitoyens. Ce moment, quand il arrive, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter.

Est-ce que vous étiez heureuse, à titre personnel, de participer à ce moment là ?

Ah oui, c'est sûr ! C'était un aboutissement d'une lutte qui avait été menée depuis fort longtemps par la communauté LGBT donc on ne pouvait que se féliciter que la France, enfin, rejoigne les autres pays qui avaient déjà voté cette loi. Et du reste, ce qui est formidable, c'est que quand on écoute les informations, beaucoup d'hommes et de femmes politiques, qui étaient contre le mariage il y a 10 ans, disent aujourd'hui qu'ils sont pour. Ils nous disent qu'ils voteraient cette loi donc vous voyez l'évolution. Maintenant tout le monde trouve cela parfaitement normal. Mais à l'époque, j'avais eu des menaces de mort quand même.

Ah bon ?

Ah oui ! À tel point que Monsieur le Préfet avait pris ces menaces très au sérieux et m'avait octroyé deux gardes du corps. Je me suis promenée avec deux gardes du corps pendant deux semaines.

Dans mes souvenirs, à l'époque, il y a eu un déferlement de violence. Avant le mariage, pendant le débat à l'Assemblée et dans les rues

Je respecte ceux qui étaient contre, mais au point d'avoir des menaces de mort, il faut reconnaître que c'est lourd, c'est dur. C'est dur quand même...

Le fait que le premier mariage homosexuel ait été célébré à Montpellier, ce n'est pas un hasard quand même ? Une ville à la réputation d'être très gay friendly

Il ne faut pas oublier Vincent et Bruno. Et ça s'est fait naturellement. Vincent se battait depuis très très longtemps. Tous les deux étaient très actifs, il y avait une communauté qui agissait, et moi, on savait très bien que je soutenais effectivement cette proposition de loi et que je ferai ce premier mariage sans aucun problème. Bien au contraire.