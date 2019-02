Il y a 20 ans l'avalanche de Montroc à Chamonix faisait 12 morts.

Chamonix, France

Il y a 20 ans, le 9 février 1999, une avalanche faisait 12 morts dans le hameau de Montroc à Chamonix.

Ce 9 février 1999, après plusieurs jours d'intenses chutes de neige, où en quinze jours, 3,70 m de neige se sont accumulés au fond de la vallée, une coulée pulvérise treize chalets et en souffle quatre autres. Ce samedi matin, une commémoration se déroule à 11h à Montroc, au pied de la croix érigée sur le lieu de l'avalanche.

Quelques mois après le drame était créée, l'AIRAP, l'association d'information sur les risques d'avalanche en milieu urbain et leur prévention.

Depuis toutes ces années, l'AIRAP se bat pour une cartographie exhaustive, et approfondie des zones à risques dans les PPRA, les plans de prévention des risques d'avalanches, et l'inconstructibilité des secteurs les plus exposés . C'est ainsi qu'en 2015, l'association a obtenu que soient prises en compte dans l'appréciation du risques les avalanches de plus de 100 ans, à travers un guide méthodologique des avalanches.

47 000 messages ont été diffusés l'an dernier par l'automate d'alerte de Chamonix

Jean-Claude Bourdais qui a perdu son fils dans l'avalanche de Montroc, est le président de l'AIRAP. "Ce guide est une vraie avancée, dont la mise en oeuvre par les préfets est encore trop lente. _Seuls Chamonix, et la Haute-Savoie peuvent être véritablement cités en exemple aujourd'hui. Chamonix avec son PPRA de 2015, et notamment, sa commission de sécurité, et son l'automate d'alerte_ qui permet de prévenir les résidents de la vallée en cas de risques d'avalanche. 47 000 messages ont été diffusés l'an dernier, preuve de son utilité.