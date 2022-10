40 ans de France Bleu Périgord : comment l'arrivée de l'autoroute a transformé un petit village de Dordogne

De sa maison perchée au-dessus de la vallée, Michel les voit au loin, les camions de l'autoroute 89. Sous sa casquette, il montre du doigt l'horizon. "Il y a un camion qui passe là-bas. Enfin je n'y vois plus beaucoup mais il passe juste derrière, l'autoroute. De l'autre côté de la voie ferrée."

ⓘ Publicité

A 78 ans, Michel se souvient de tout. Il était là avant, il est toujours là après. La Bachellerie, ce petit village qui l'a vu naître, s'est complètement transformé, au milieu des années 2000, quand l'autoroute est arrivé.

Milieu des années 2000

Le tronçon entre Thenon et Périgueux a été inauguré en 2004. Le tronçon Manzac-Terrasson en 2008, et le tronçon Manzac-Terrasson-Brive nord en 2006. "Pour aller à Bordeaux on mettait deux heures et demi. Maintenant en une heure et demi, deux heures moins le quart c'est bon", sourit Michel.

Ici, tous les anciens se souviennent du premier jour où ils ont pris l'autoroute. Certains n'attendaient "que ça", d'autres ont ronchonné, un peu, au début. Marie-Pierre a toujours vécu à La Bachellerie, elle a même tenu le bar-tabac pendant plus de 30 ans. "Ca m'a fait tout drôle. En passant par l'autoroute les paysages ont changé, je ne savais plus où était Azerat ! Par contre, si, en revenant de Périgueux sur l'autoroute on voit le clocher de la Bachellerie", dit-elle en souriant.

Village-dortoir

Avec l'autoroute, tout à coup, des dizaines de familles sont venues s'installer à La Bachellerie. A commencer par la vingtaine de gendarmes, ils habitaient dans des petits pavillons au fond de la vallée. Et puis il y a eu des travailleurs, des Bordelais, des Parisiens, venus s'installer à la campagne. On a construit des maisons, un peu partout, et les gîtes se sont remplis. Ils sont tous pleins l'été dit Marie-Pierre.

S'il y a une chose que les plus vieux habitants regrettent, c'est l'ambiance de village. Avec l'arrivée de la quatre-voies, La Bachellerie ressemble parfois à un village-dortoir, disent-ils.