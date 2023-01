Il y a 4200 places d’Ehpad en Vaucluse mais pas assez de personnel estime Stéphane Denié-Gabillot

Un an après le scandale des révélations Orpéa, Claire Hédon, la Défenseure des droits alerte une nouvelle fois sur la situation dans les Ehpad. Dans son nouveau rapport, elle évoque à nouveau des maltraitances des résidents. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Stéphane Denié-Gabillot estime "qu'Il y a eu peu d’évolutions depuis le premier rapport. Le problème, c’est le manque de personnel. Mais chez nous, on parle de "mal-soignance" plutôt que de maltraitance". Interrogé sur la situation en Vaucluse, le représentant dans la région Paca-Corse de l'association des directeurs au service des personnes âgées affirme que "6 établissements sont répertoriés comme étant en grave difficultés financières. Tous sont accompagnés pour essayer de redresser la barre".

4200 places dans les Ehpad du département, mais pas assez de personnel.

Pour Stéphane Denié-Gabillot, : "le nombre de places est suffisant en Vaucluse, mais ce sont les moyens qui manquent. On reconnaît tous dans la profession que l'on manque de temps pour s'occuper des résidents. C'est uniquement un problème de financement. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois la création de 50.000 postes sous le deuxième quinquennat. Il n'y en a eu que 3 000 pour le moment. C'est très décevant. Le chemin va être long".

Entre 30 et 45mn pour s'occuper d'un résident

"Quand on apprend le métier d'aide-soignant, on apprend qu'il faut entre 30 et 45mn pour s'occuper d'un résident le matin. Quand les jeunes formés arrivent dans un Ehpad, on leur annonce qu'ils n'ont que 20 minutes en moyenne. Si un membre du personnel est absent, ils n'ont plus de 17 minutes. Dans ce lapse de temps, on s'occupe des corps en faisant la toilette, mais on ne peut pas discuter avec les résidents. On n’a pas le temps de faire du relationnel alors que les personnes âgées souffrent de la solitude et ont besoin de parler" ajoute Stéphane Denié-Gabillot .