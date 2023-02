"Il y a 50.000 demandeurs de logements sociaux en Haute-Garonne, le plus haut niveau jamais enregistré"

La Fondation Abbé Pierre présente ce mercredi son rapport annuel sur le mal-logement. Pour évoque cette problématique, France Bleu Occitanie reçoit Jean-Michel Fabre, le vice-président du conseil départemental de Haute-Garonne en charge du logement, qui est aussi vice-président d'Habitat Social en Occitanie, un organisme qui regroupe les constructeurs et gestionnaires de HLM. C'est le premier logeur de la région.

La Fondation Abbé Pierre dit qu'en dix ans, le nombre de sans abri a plus que doublé en France, que le nombre de mal logés augmente aussi fortement. Est ce qu'on est sur la même tendance chez nous ?

Oui, on est sur la même tendance. La publication du rapport annuel de la fondation de l'abbé Pierre est toujours un moment important. Mais c'est aussi un moment de colère : si on regarde le rapport de l’an dernier tout était déjà dit. Et qu'est-ce qu’il s'est passé entre temps ? Rien. On a même vécu une période sans ministre du Logement entre les élections présidentielles et les élections législatives. On est en train de s'enfoncer profondément dans une crise du logement social. La situation ça s'est dégradée partout en France. En Haute-Garonne, aujourd'hui, on a 50. 000 demandeurs de logements sociaux. C'est le plus haut niveau jamais enregistré.

Vous appelez donc le gouvernement à faire quelque chose ?

Il faut faire quelque chose . Le logement social a été mis à mal : la production de logements sociaux s'est effondrée de 25% en cinq ans. Donc on construit moins de logements sociaux, alors que les besoins augmentent : les gens sont précarisés. On est dans une région qui accueille beaucoup de monde et il n'y a pas que des ingénieurs d'Airbus. Il y a des gens qui ont besoin de logements sociaux. Or, on en produit moins parce que le logement social a été très fortement pénalisé : il y a eu une ponction sur logement social qui est de 1,5 milliard d’euros par an pour l'ensemble des bailleurs sociaux. Donc on leur prélève de l'argent. Ensuite, nous sommes dans une période d'inflation : le Livret A augmente. Or, c'est le Livret A qui finance le logement social. Et quand le Livret A augmente, les remboursements d'emprunt pour les bailleurs sociaux augmentent aussi. Et pendant ce temps, il y a des gens qui cherchent du logement et qui sont en difficulté.

Le rapport de la Fondation Abbé Pierre parle beaucoup des femmes parce que les femmes souffrent plus que les autres sur les questions de logement. Elles ont des revenus moins importants. En cas de séparation, elles ont du mal à trouver un logement. On agit localement : l'année dernière, 250 logements sociaux qui ont été attribués à des femmes victimes de violence. Il y a aujourd'hui, par le biais du Conseil départemental, 300 femmes avec des enfants de moins de trois ans qui sont hébergées. Sans cela, elles auraient été à la rue. Mais si on n'arrive pas à relancer la production de logements sociaux, c'est toute la chaîne qui est bloquée : les gens restent dans le logement social, donc on a du mal à trouver des logements pour les sorties d'hébergement d’urgence.

Combien faudrait-il en construire en Haute-Garonne ?

L'année dernière, la programmation de 2022 a été un peu meilleure : on est à un peu plus de 4000 logements, mais il faudrait être à 4.500 ou 5.000 logements par an. Il y a à peu près 11.000 familles qui ont trouvé un logement social dans le département. C'est bien, mais c'est pas assez.

Le logement est le premier poste de dépenses des Français, c'est plus d'un quart de notre budget. On imagine qu'avec l'inflation, vous voyez aussi des personnes qui ont su mal à s’en sortir ?

Oui, en 2022, 15.000 familles sont venues dans nos Maisons des Solidarités parce qu'elles avaient du mal à payer soit leur loyer, soit leurs factures d’énergie. D’ailleurs, plus de la moitié des demandes qui arrivent dans nos maisons des solidarités sont liées à l'énergie. On a modifié le règlement avec Toulouse Métropole pour que plus de familles aient accès au fonds énergie. On a donc de nouvelles catégories qui viennent nous solliciter : des travailleurs pauvres, des retraités qui n'arrivent plus à payer leurs factures ou alors qui arrêtent de se chauffer.

Il y a une trentaine de Maisons des solidarités en Haute-Garonne : les habitants peuvent y aller pour demander de l’aide ?

Tout à fait : elles sont là pour accompagner les gens qui n'auraient pas payé leur facture. Mais on accompagne aussi pour les gens qui veulent réhabiliter leur logement. L'année dernière, on a plus de mille familles en Haute-Garonne qui n'arrivaient pas à financer les travaux et qui ont maintenant des maisons qui sont mieux isolées.

Vous pouvez trouver la Maison des Solidarités la plus proche de chez vous en cliquant ici .