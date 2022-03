Il y a 70 ans, la première feria de Nîmes voyait le jour au "Napoléon"

Le 5 mars 1952 au Café de Paris à Nîmes, l'actuel Napoléon, était créée la feria de Nîmes autour des cinq principaux clubs taurins de la ville. Soixante-dix ans plus tard, les patrons du "Napo" ont décidé de fêter comme il se doit cet anniversaire. Nicolas Carbo, était l'invité du 8h20.

Le 70e anniversaire de la feria de Nîmes a lieu le 5 mars 2022. C'est en effet le 5 mars 1952 que cette féria était créée à l'occasion d'une réunion des Clubs taurins nîmois au premier étage du Café de Paris, l'ancêtre de l'actuel Napoléon sur le boulevard Victor-Hugo. "Il y avait déjà des spectacles taurins explique Nicolas Carbo, l'un des patrons du Napo. L'idée était de créer autour de ces événements un moment festif. Jusque là, à la Pentecôte, il n'y avait pas cette animation qu'on connait." Soixante-dix ans plus tard, les patrons de l'établissement ont eu à cœur de fêter comme il se doit l'événement. "C'est l'un des plus vieux cafés de la ville. Il a aussi accueilli au premier étage, le siège de l'association du Nîmes Olympique. C'est un lieu d'histoire. Comme disent mes associés, Jean-Claude (Coulet) et Christophe (Blanc), le Napoléon était là avant nous et il existera après nous. Nous, on veut entretenir la flamme de ce beau passé."

La première "vraie" feria depuis le début de la crise sanitaire

Soixante-dix ans après sa création, la feria de Nîmes est en effet devenue l'événement que l'on sait. "Un évènement annuel qu'on attend tous, encore plus cette année. Ca sera la première "vraie" après cette mauvaise période."

Pour cet anniversaire, les patrons du Napoléon ont invité l'orchestre Chicuelo II des arènes et la fanfare des Peillasses. "On a vraiment essayé derappeler les classiques de la feria de cette époque. Le côté fanfares et clubs taurins. Les cinq à l'origine de cette feria seront présents. Les autres ont aussi été invités. Ils feront un petit discours avec tous ceux qui font la tauromachie et la feria nîmoise. Le DJ Jérome Fesquet, le petit fils de Ferdinand Aymé, directeur des arènes à l'époque de la première féria, sera aux platines."

Les festivités démarreront ce samedi 5 mars à 18h30 devant le Napoléon.