Arrêté durant l'été 1942, comme plus de 140 résistants communistes de Loire-Atlantique, Marcel Boissard, rezéen, dessinateur aux chantiers navals Dubigeon à Nantes, fait partie des accusés du "procès des 42". En réalité, 45 personnes, dont deux femmes, quasiment toutes membres du Parti communiste, interdit par le gouvernement de Vichy, sont alors jugées pour "terrorisme". L'audience débute le 15 janvier 1943 et dure jusqu'au 28 janvier, au palais de justice de Nantes.

Un procès joué d'avance

Les drapeaux nazis flottent à l'intérieur de la salle d'audience, car c'est un tribunal militaire allemand qui juge ces résistants : le procès se déroule exclusivement en langue allemande, le commissaire du SPAC à Nantes (service de police anti-communiste) fait partie des accusateurs, et les résistants jugés ont à peine le temps de préparer leur défense avec leurs avocats français. Après cette parodie de justice, le verdict tombe : trente-sept sont condamnés à mort, trois à la prison à vie, trois acquittés (mais deux seront repris juste après puis déportés), et deux feront l'objet d'un complément d'enquête. Notez que, parmi les accusés, figurent cinq Espagnols, anciens membres des troupes républicaines espagnoles, passées dans la Résistance en France.

La dernière lettre poignante de Marcel Boissard, avant d'être fusillé

Dès le lendemain du verdict, le 29 janvier 1943, neuf condamnés à mort sont fusillés au terrain du Bêle à Nantes, avant même l'expiration du délai de recours. Trente-cinq autres sont exécutés le 13 février, dont Marcel Boissard, 39 ans, père de Gilbert, qui est alors âgé de trois ans. Ce dernier a longtemps ignoré cette histoire, mais devenu adulte, il se décide à "ouvrir une valise ayant appartenu à [ses] parents" et contenant de nombreux documents datant de la guerre 39-45, dont des lettres : la dernière date du 12 février 1943. Depuis la prison Lafayette à Nantes, Marcel Boissard écrit à son épouse ce courrier poignant : "tu diras à notre fils que son père n'a jamais tremblé devant la mort et que si je meurs aujourd'hui, c'est pour que tous les enfants de France vivent libres".

Le procès des 42 a eu un retentissement important en France

"Ce qui était reproché à mon père [lors de ce procès], c'est d'être un communiste, agent de l'URSS, d'avoir caché des résistants - c'était son rôle - et d'avoir participé à des attentats", explique Gilbert Boissard. Le procès a un retentissement important à l'époque, et est suivi par la presse collaborationniste française : les nazis veulent en effet frapper les esprits et "espèrent faire peur à la population, mais c'est l'inverse qui s'est produit : _ça a révolté les gens et de plus en plus de Français sont rentrés dans la Résistance à la suite_". D'ailleurs, le "procès des 16" à l'été 1943 à Nantes se déroulera dans la plus grande discrétion. Quant aux autres résistants communistes arrêtés en 1942 (une centaine), après avoir séjourné dans différentes prisons, ils sont traduits devant une section spéciale de la cour d'assises de Rennes.

Gilbert Boissard © Radio France - Antoine Denéchère

Depuis, Gilbert Boissard, dont le père est aujourd'hui enterré au carré des fusillés du cimetière Saint-Paul de Rezé, parcourt "les collèges et les lycées pour raconter", avec d'autres membres de l'association départementale des déportés, internés, résistants et patriotes, "nous sommes _des passeurs de mémoire_. Je dis souvent que ceux qui ne connaissent pas l'Histoire sont prêts à la revivre." En hommage aux fusillés du "procès des 42", et du "procès des 16", une cérémonie est organisée par la ville de Nantes le samedi 10 février 2018 à 10h30 au Monument du Terrain du Bêle . Une autre cérémonie aura lieu à Rezé le dimanche 25 février.