Il y a 78 ans, la ville de Nîmes était libérée de l'occupation allemande, Betty Jallaguier se souvient

Installée dans son fauteuil aux côtés de ses filles et de son arrière-petit-fils, Betty Jallaguier, 93 ans, n'a pratiquement rien oublié de la libération de Nîmes le 25 août 1944. "Il faisait chaud. Et on a vu arriver des personnes qui étaient cachées dans le maquis. C'était un moment fort" se souvient-elle, 78 ans plus tard. À l'époque, elle a 15 ans et vit avec ses parents et son frère au 13 de la rue Fresque à Nîmes. Dans les rues, la foule laisse alors exprimer sa joie. "Nous étions heureux. On dansait. On chantait. Il y avait des bals partout dans les jours qui ont suivi. Il y avait même un orchestre sur la place devant la mairie de 20h à minuit. On voulait vivre" reconnaît-elle.

Des drapeaux tricolores aux fenêtres

Au-delà de la liesse dans les rues, Betty Jallaguier a également en mémoire ce sentiment de fierté des Nîmois. "Tout le monde agitait des drapeaux tricolores aux fenêtres. Des fenêtres qu'on pouvait enfin ouvrir librement", se rappelle cette résistante dont le père avait été arrêté, puis jugé à Marseille et enfin libéré. À Nîmes, la joie atteindra son paroxysme le 4 septembre 1944 lors du défilé de la Victoire.

"Nous étions enfin tranquilles. Car pendant des mois, on ne pouvait pas faire le tour des boulevards à Nîmes. Nous avions peur d'être arrêtés. Il y avait des militaires allemands partout. Certains défilaient dans les Jardins de la Fontaine." - Betty Jallaguier

Finis également les bombardements et la faim qui tiraillait la plupart des Nîmois. "Il n'y avait rien à manger ni à boire pendant l'occupation allemande. Pas de pain, très peu de lait. Une triste époque" conclut-elle.

Membre de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance, Betty Jallaguier a passé une bonne partie de sa vie à relater cette page de l'histoire auprès des jeunes.