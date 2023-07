Il y a 80 ans, Jean Moulin était retrouvé mort en gare de Metz

Nous commémorons, ce samedi, les 80 ans de la mort de Jean Moulin : elle a été constatée le 8 juillet 1943 en gare de Metz. Celui qui avait unifié la Résistance avait été arrêté à Caluire, près de Lyon, trois semaines auparavant, le 21 juin 1943. Alors quel est le rapport avec Metz ?

Jean Moulin, immédiatement après son arrestation, est longuement et affreusement torturé : d'abord à Lyon, par Klaus Barbie, puis à Paris, avenue Foch, au siège de la Gestapo. Il a la mâchoire cassée, et ne peut plus parler. Berlin exige alors qu'on lui amène Jean Moulin afin de poursuivre les interrogatoires. Il est donc emmené dans un train de voyageurs, gare de l'Est. Mais quelques heures plus tard, en gare de Metz, il est retrouvé sans vie. On ne connait donc ni la date, ni le lieu exacts de sa mort.

Certificat de décès établi six mois plus tard

À partir de là, la rumeur court : Jean Moulin est mort. Mais où est son corps ? Il a été rapatrié sur Paris, puis immédiatement incinéré. Les cendres sont placées dans une case, au Père-Lachaise, sans mentionner son nom, mais avec un numéro : 10137. Ce sont ces cendres qui seront transférées au Panthéon vingt ans plus tard, en 1964. Mais sont-elles vraiment celles de Jean Moulin ?

Certains éléments ou témoignages vont faire douter de cette version. D'abord, le certificat de décès de Jean Moulin ne sera enregistré à l'état civil de Metz que six mois après le constat de sa mort : le document est daté du 2 février 1944. Mais ce n'est pas un problème pour Thomas Rabino, biographe de Jean Moulin : "On peut attribuer ce retard à la désorganisation de cette période : il y a eu de nombreux morts, et l'administration allemande ne s'est pas montrée des plus réactives. Pour autant, on a d'autres documents qui attestent des bonnes dates".

Le certificat de décès de Jean Moulin, enregistré à l'état civil de la mairie de Metz le 2 février 1944. - @AFP

Ensuite, de nombreux témoignages contradictoires font état de la présence de Jean Moulin à la prison de Fresnes ou en gare de Francfort, parfois après la date officielle de sa mort.

La grande enquête de Laure Moulin

La sœur de Jean Moulin, Laure, également résistante, apprend la mort de son frère par la Gestapo le 19 octobre 1943. Mais elle refuse d'y croire. Elle se lance alors dans une enquête sans relâche : elle interroge tous les témoins du calvaire de son frère et accumule tous les documents possibles. Avec l'espoir permanent de retrouver son frère vivant. Mais elle finit par se rendre à l'évidence en 1946, quand tous les prisonniers de guerre français sont rapatriés d'Allemagne, et que l'on peut établir ce qui est arrivé à chacun.

C'est ce que raconte, entre autres, Thomas Rabino dans son livre "Laure Moulin, résistante et sœur du héros" (éditions Perrin). Ce travail colossal d'investigation de Laure Moulin permet d'avoir aujourd'hui, selon le biographe, la certitude que les cendres reposant au Panthéon sont bien celles de Jean Moulin : "L'idéal serait évidemment de les authentifier scientifiquement, mais ce n'est pas possible. Néanmoins, toutes les preuves accumulées par Laure Moulin sont concordantes. Laure Moulin a même pris sa plume, dans le Monde en 1964, pour certifier que les cendres transférées au Panthéon étaient bien celles de son frère".

L'hommage d'André Malraux à Jean Moulin : "Entre ici" (19 décembre 1964)

2023 : l'année Jean Moulin

Comme chaque année, une cérémonie a lieu ce samedi à 10h en gare de Metz, sous la statue à l'effigie de Jean Moulin , dans le hall de la gare de Metz.

Par ailleurs, plusieurs expositions retraçant son parcours sont organisées en Moselle. "Jean Moulin, une vie d'engagements" est à voir toute la semaine prochaine (du 10 au 17 juillet) à l'hôtel de ville de Metz. Une autre est à découvrir dans le hall de la gare de Metz, organisée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.