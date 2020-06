Il y a 80 ans, l'armée allemande fusillait quatorze tirailleurs sénégalais à Sillé-le-Guillaume

C'est une page de l'histoire locale souvent méconnue. Le 19 juin 1940, l'armée allemande fusillait quatorze tirailleurs sénégalais à Sillé-le-Guillaume : l'une de nombreuses exactions commises par la Wehrmacht en France. Ces soldats, membres du 208è régiment d'artillerie coloniale lourde devaient, avec leurs collègues, prendre le train à Sillé, en direction de Laval puis de la Bretagne. La plupart des soldats a pu rejoindre la gare, tandis qu'une vingtaine, repérée par l'aviation allemande a été arrêtée.

Une fusillade raciste

"Ces militaires ont traversé la ville, escortés par des SS", raconte Jean-Paul Taupin, le président du Souvenir français de Sillé-le-Guillaume. "Place de la République, des habitants ont réussi à en sauver un ou deux, en les cachant au nez et à la barbe des Allemands", poursuit-il. "Une rumeur indiquait que ces tirailleurs sénégalais avaient été retrouvés avec des oreilles de soldats allemands dans leur musette. En réalité, c'est une fusillade raciste", rapporte Jean-Paul Taupin.

Par précaution sanitaire, pas de cérémonie du souvenir cette année

Chaque 19 juin, le Souvenir français de Sillé-le-Guillaume s'efforce d'honorer la mémoire de ces quatorze tirailleurs sénégalais. Une stèle a été érigée, dans le "Pré Guitet", près de la voie ferrée, à l'endroit où a eu lieu l'exécution. "Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'ils avaient la peau noire qu'il fallait les fusiller", insiste Jean-Paul Taupin. "Ces soldats se sont joints aux militaires français pour combattre le nazisme et nous redonner la liberté", rappelle-t-il. En ce mois de juin 2020, le débat relancé sur le racisme interpelle d'ailleurs le président du Souvenir français de Sillé-le-Guillaume. "Quand je vois qui se passe aux Etats-Unis et un peu partout, je me dis que c'est une continuité ou presque". Cette année, par mesure de précaution sanitaire et malgré une date anniversaire importante, aucune cérémonie publique ne sera organisée à Sillé-le-Guillaume, à la mémoire de ces quatorze tirailleurs sénégalais.