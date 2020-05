EN IMAGES - Il y a 80 ans, l'exode de plus de 260.000 Ardennais : Serge raconte le sien

Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Les Ardennes, réputées infranchissables par les généraux français, ne sont pas protégées par les fortifications de la ligne Maginot. Le 13 mai 1940, c'est la percée de Sedan : l'armée allemande franchit la Meuse entre Donchery et Wadelincourt.

Les Ardennes sont le seul département français où la population reçoit des autorités françaises l'ordre d'évacuer dès le 10 mai 1940. Plus de 90 % des 290 000 habitants partent sur les routes de l'exode. Les plans d'évacuation mis au point dans les années 30 prévoient de déplacer les Ardennais en Vendée (qui accueillera 82 000 Ardennais de l'arrondissement de Charleville-Mézières) et dans les Deux-Sèvres (qui accueilleront 71 000 habitants des arrondissements de Sedan, de Rethel et de Vouziers).

Des Ardennais sur le départ - Collection René Chanzy / Terres Ardennaises

L'historien Jacques Lambert travaille sur l'exode des Ardennais depuis plus de trente ans et préside les éditions Terres Ardennaises. Il a recueilli les témoignages de plus de 300 réfugiés, est l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'Histoire ardennaise de la Deuxième Guerre mondiale, Il y a soixante-dix ans dans les Ardennes (éditions Terres Ardennaises, 2011) et prépare un nouveau livre à ce sujet.

Jacques Lambert raconte le départ des Ardennais dans la précipitation, les malades de l'hôpital de Vouziers livrés à eux-même dans un établissement déserté, la panique sur les routes, les civils morts mitraillés, les enfants qui se perdent et errent seuls.

280 000 personnes qui s'en vont sur les routes, c'est autant de destins individuels - Jacques Lambert, historien spécialiste de l'exode des Ardennais

Alors suivons le destin de l'un de ces Ardennais forcé à l'exode : Serge Adam.

Serge Adam a témoigné dans le documentaire "Les Français sur les routes de l'exode", réalisé par Adeline Grunberg et diffusé sur RMC Découverte - RMC Découverte

L'exode de Serge, 8 ans

En mai 1940, Serge Adam a 8 ans. Depuis le mois de septembre 1939, il vit chez ses grands-parents à Thugny-Trugny, près de Rethel. Son papa, cheminot mobilisé pour la guerre, et sa maman qui travaille de nuit à la Poste, sont restés à Charleville-Mézières.

C'est la "drôle de guerre", déclarée depuis le 3 septembre 1939, mais sans combat jusqu'à l'offensive du 10 mai 1940. Serge se souvient des essais de masques à gaz organisés régulièrement à l'école. C'est en classe qu'il apprend, dès le vendredi 10 mai 1940, l'attaque lancée par Hitler. Dès le lendemain, Serge et ses camarades voient passer sur les routes des "fuyards" qui leur diront "Ça y est ! Charleville est évacué".

Le lundi 13 mai 1940, la décision de fuir est prise. La grand-mère de Serge, qui a du mal à marcher, prend place dans une carriole tractée par deux chevaux ardennais qui ont échappé aux réquisitions. Serge enfourche son vélo d'enfant. Le grand-père les suivra quelques heures plus tard.

On arrêtait l'école, j'avais mon vélo, il faisait beau, on partait... Dans ma tête, c'était des vacances

La famille a décidé de rejoindre le village de la Cheppe, dans la Marne, où elle s'était déjà réfugiée pendant la Première Guerre mondiale. Un objectif qu'elle ne pourra pas atteindre.

Quand on arrivait à un carrefour, si on voulait aller à droite, les militaires français nous envoyaient à gauche, ou l'inverse

L'exode à Charleville - Jean Héraud / Terres ardennaises

Sur la route, des milliers de civils. C'est la pagaille. Serge et sa grand-mère avancent sans connaître leur destination : "J'ai couché dans une école, dans des fossés. Le mieux, c'était quand même de trouver une grange avec de la paille et du foin". Pour la nourriture, c'est la débrouille et la solidarité. Serge mange le pain et les gâteaux que d'autres civils lui donnent. Il se souvient aussi de l'aide humanitaire de la Croix-Rouge et de cette chanson que des bénévoles entonnent pour réchauffer le cœur des exilés.

Des civils mitraillés

Une vie difficile à laquelle s'ajoute une scène d'horreur. Un avion militaire allemand, un Stuka, pique sur le convoi de civils et mitraille. Serge se couche dans un fossé. Le garçon à côté de lui ne se relèvera pas. Ses parents l'enterreront sur place.

S'il avait pris ma place et moi la sienne, je ne serais plus là... Après, c'était la peur continuelle. Je m'étais dit : "ce ne sont plus des vacances"

Finalement, Serge et sa grand-mère montent dans un train à Châtillon-sur-Seine. "Surprise ! À Niort, ils nous disent : "vous descendez ici" ". Le périple aura duré 23 jours.

"Serge, c'est toi ?! Ta maman est là"

Deux baraquements sont installés place de la Brèche pour l'accueil des réfugiés. Là, une bénévole indique que la famille doit être accueillie dans un village près de Noirmoutiers. La grand-mère insiste pour obtenir des nouvelles de la maman de Serge, qui travaillait à la Poste de Charleville-Mézières. "Serge, c'est toi !?", répond la préposée. "Ta maman est là..."

Un dialogue que Serge restitue 80 années plus tard, avec des sanglots dans la voix. Sa maman était arrivée à Niort avec le frère aîné le 18 mai et, en tant qu'employée des postes, travaillait à l'accueil des réfugiés. Le 21 juin, Serge croise son père en allant chercher le pain : "Il avait entendu dire que les habitants de Charleville allaient à Niort alors il a pris son vélo"

L'exode à Charleville - Jean Héraud / Terres ardennaises

La famille est accueillie chez une habitante de Niort et, le 8 décembre 1940, parvient à rejoindre les Ardennes, en zone interdite, en se cachant dans un train de marchandises.

Le retour dans les Ardennes

Leur appartement, de l'actuel cours Briand, avait été mis à sac. "La porte avait été défoncée et tout avait été volé". Tout, sauf les chaussures de la maman. "Parce qu'elle chaussait du 41", se souvient Serge, amusé.

80 ans plus tard, lorsque Serge entend le Premier Ministre Edouard Philippe parler de la crise du coronavirus et dire que "jamais dans l'Histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation", Serge répond : "_Moi, j'ai connu pire_. J'aurais préféré être confiné pendant trois mois que d'être sur les routes. Parce que moi, j'ai failli mourir"